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أزمة فيديوهات وسام شعيب.. هل يجب تشديد الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي؟ - أخبار كلمتك

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أزمة فيديوهات وسام شعيب.. هل يجب تشديد الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي؟ - أخبار كلمتك

أزمة فيديوهات وسام شعيب.. هل يجب تشديد الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:17 مساءً - علق الدكتور سمير أبو المجد أستاذ الطب النفسي على قضية الطبيبة وسام شعيب صاحبة واقعة فيديوهات الحمل السفاح.

وأضاف سمير أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «فيديوهات الطبيبة عبر منصات التواصل الاجتماعي أثارت الجدل مؤخرًا، والتي تناولت فيها أسراراً خاصة بمرضاها، وكشفت عن وجود حالات حمل من السفاح أدت غضب الشارع المصري».

وتابع: «التريند الإيجابي لا حرج فيه، ولكن يجب التصدي للتريندات السلبية التي تؤثر على المجتمعات والأفراد».

وطالب أبو المجد، بضرورة وجود تدخل حكومي للحد من هذه التريندات السلبية، بالإضافة إلى تعزيز دور الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، مردفًا: «مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة أكسجين للناس دلوقتي».

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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