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عميد إعلام القاهرة الأسبق: المجتمع يعاني من الترند والرقابة هي الحل - أخبار كلمتك

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عميد إعلام القاهرة الأسبق: المجتمع يعاني من الترند والرقابة هي الحل - أخبار كلمتك

عميد إعلام القاهرة الأسبق: المجتمع يعاني من الترند والرقابة هي الحل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:17 مساءً - قال الدكتور سامي عبد العزيز، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن المجتمع المصري يعاني بسبب ما يطلق عليه الترند، لافتاً إلى أن إصلاح هذا الأمر مسئولية المجتمع المصري ككل بما فيها الدولة.

وأضاف عبد العزيز خلال استضافته في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد "، أن هناك 99 ألف عملية بحث على جوجل في الثانية الواحدة، بالإضافة إلى 5 مليارات مشاهدة على اليوتيوب يومياً

وأوضح أن هناك نحو 4 مليارات بوست يتم نشرهم على الفيس بوك يوميا، مشيراً إلى أن هناك خلل مجتمعي حقيقي بسبب السوشيال ميديا وحدث حالة من الانعزال وعدم الاستقرار بين المواطنين.

وتابع لا بد من تفعيل الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الدولة المصرية ومحاولة منع العديد من الترندات التي قد تتسبب في كوارث في المجتمع، منوهاً إلى أن هناك العديد من الدول منعت السوشيال ميديا.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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