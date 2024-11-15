وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع ألمانيا في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:49 مساءً - أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات مع ألمانيا في مختلف المجالات، وتحديداً دعم التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات الألمانية في مصر لاسيما من الشركات الكبرى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، اليوم، الجمعة، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبوندستاج الألماني النائب "مايكل روت".

وتطرق وزير الخارجية إلى التطورات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في قطاع غزة، حيث استعرض الجهود المصرية الحثيثة مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، باعتباره المفتاح الرئيسي للتهدئة في المنطقة.

وشدد على أهمية مضاعفة الاستجابة الإنسانية الدولية لاحتياجات الفلسطينيين بقطاع غزة بالنظر للكارثة الإنسانية التي يعاني

منها، نتيجة الانتهاكات الجسيمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية.

بدوره.. أعرب المسئول الألماني عن تقدير بلاده لجهود الوساطة المصرية.