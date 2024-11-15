بداية من اليوم، استقبال حالات جراحات صدر الأطفال لعلاجها بالمجان بمستشفى الحسين - أخبار كلمتك

بداية من اليوم، استقبال حالات جراحات صدر الأطفال لعلاجها بالمجان بمستشفى الحسين - أخبار كلمتك

الطاقة والسلام محور اهتمام مؤتمر الأطراف COP29 - أخبار كلمتك

الطاقة والسلام محور اهتمام مؤتمر الأطراف COP29 - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر كاب فيردي للعودة إلى القاهرة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر كاب فيردي للعودة إلى القاهرة - أخبار كلمتك

أرهقنا وأسلحتنا نفدت، طيارون أمريكيون يكشفون ما حدث ليلة هجوم إيران على إسرائيل - أخبار كلمتك

أرهقنا وأسلحتنا نفدت، طيارون أمريكيون يكشفون ما حدث ليلة هجوم إيران على إسرائيل - أخبار كلمتك

اتجاه حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب في البورصة المصرية - أخبار كلمتك

اتجاه حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب في البورصة المصرية - أخبار كلمتك

على خطى ميسي، ثورة غضب من رونالدو في وجه حكم مباراة البرتغال وبولندا (فيديو) - أخبار كلمتك

على خطى ميسي، ثورة غضب من رونالدو في وجه حكم مباراة البرتغال وبولندا (فيديو) - أخبار كلمتك

3 أسباب من الكهرباء لرعشة التيار الكهربائي بالمنازل - أخبار كلمتك

3 أسباب من الكهرباء لرعشة التيار الكهربائي بالمنازل - أخبار كلمتك

"المعماري ومتغيرات سوق العمل" ندوة للتنمية الثقافية، اليوم - أخبار كلمتك

"المعماري ومتغيرات سوق العمل" ندوة للتنمية الثقافية، اليوم - أخبار كلمتك

غدًا، بدء التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية، تعرف على خطوات التقديم - أخبار كلمتك

غدًا، بدء التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية، تعرف على خطوات التقديم - أخبار كلمتك

بعمر الـ 39، كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

بعمر الـ 39، كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع ألمانيا في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع ألمانيا في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع ألمانيا في مختلف المجالات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:49 مساءً - أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات مع ألمانيا في مختلف المجالات، وتحديداً دعم التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات الألمانية في مصر لاسيما من الشركات الكبرى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، اليوم، الجمعة، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبوندستاج الألماني النائب "مايكل روت".

وتطرق وزير الخارجية إلى التطورات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في قطاع غزة، حيث استعرض الجهود المصرية الحثيثة مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، باعتباره المفتاح الرئيسي للتهدئة في المنطقة.

وشدد على أهمية مضاعفة الاستجابة الإنسانية الدولية لاحتياجات الفلسطينيين بقطاع غزة بالنظر للكارثة الإنسانية التي يعاني

منها، نتيجة الانتهاكات الجسيمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية.

بدوره.. أعرب المسئول الألماني عن تقدير بلاده لجهود الوساطة المصرية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق