محافظ الجيزة: مسجد التقوى بمحور 26 يوليو صرحًا إسلاميًا ومنارة دعوية جديدة تُضاف لبيوت الله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 04:33 مساءً - أكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، حرص المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمجتمع المدني على التوسع في إنشاء وتجديد وترميم المساجد وملحقاتها بنطاق المحافظة لدورها الهام في نشر تعاليم الدين والتسامح بين المواطنين من خلال ما يقام بها من دروس ولقاءات.

جاء ذلك خلال افتتاح مسجد التقوى الواقع بجوار محور ٢٦ يوليو بطريق السادس من أكتوبر بالقرب من نفق فودافون، اليوم، الجمعة، حيث أزاح محافظ الجيزة الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد مقدماً التهنئة لأهالي المنطقة بافتتاح المسجد، معرباً عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم.

وعقب الصلاة، أكد المحافظ في تصريحات له - أن المسجد يمثل صرحًا إسلاميًا ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تُضاف لبيوت الله، وتُسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة.

حضر فعاليات الافتتاح إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، محمد نور السكرتير العام المساعد، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية والقيادات الأمنية والتنفيذية للمحافظة وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات والهيئات والأجهزة وجموع المصليين.