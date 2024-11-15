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وزير التسامح الإماراتي وعلماء إندونيسيا يعزون شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

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وزير التسامح الإماراتي وعلماء إندونيسيا يعزون شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

وزير التسامح الإماراتي وعلماء إندونيسيا يعزون شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأول.

وأعرب وزير التسامح الإماراتي في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رئيس جمعية نهضة العلماء في إندونيسيا يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من الدكتور يحيى خليل ستاكوف، رئيس جمعية نهضة العلماء في إندونيسيا، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأول.

وأعرب الدكتور يحيى خليل ستاكوف، في برقيته، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء جمعية نهضة العلماء، عن خالص تعازيه لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ولأسرته الكريمة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يمنح أهلها وذويها الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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