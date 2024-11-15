وزير التسامح الإماراتي وعلماء إندونيسيا يعزون شيخ الأزهر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 03:57 مساءً - تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأول.

وأعرب وزير التسامح الإماراتي في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رئيس جمعية نهضة العلماء في إندونيسيا يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من الدكتور يحيى خليل ستاكوف، رئيس جمعية نهضة العلماء في إندونيسيا، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأول.

وأعرب الدكتور يحيى خليل ستاكوف، في برقيته، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء جمعية نهضة العلماء، عن خالص تعازيه لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ولأسرته الكريمة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يمنح أهلها وذويها الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

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