وظائف بنك مصر.. الشروط وكيفية التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:43 مساءً - وظائف بنك مصر.. يهتم الكثير من الشباب الخريجين، وخاصة خريجي كلية التجارة وما يعادلها من شهادات أو من مجالات أخرى، بالتقديم على الوظائف التي يعلن عنها بنك مصر في فروعه المختلفة.

وظائف بنك مصر 2024

ويرفر موقع كلمتك لجميع القراء والزوار كل التفاصيل المتعلقة بـ وظائف بنك مصر 2024، وذلك من خلال التقرير التالي:

وظائف بنك مصر

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية، على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن حاجته لموظفين للعمل كـ أخصائيين إدارة توثيق، في فروه البنك المختلفة.

شروط التقديم على وظائف بنك مصر

ويشترط بنك مصر على المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة، أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالٍ مناسب أو من خريجي كليات إدارة الأعمال.

مسؤوليات وظائف بنك مصر

- إدارة إصدارات أنظمة التشغيل والبرامج والصور الإدارة والتنفيذ.

- إدارة التراخيص الإدارة والتنفيذ.

- توثيق إجراءات القسم أو النماذج أوالتحولات أو الإدارة والتنفيذ.

- التنسيق مع الأقسام الأخرى قبل نشر أي سياسات لنقاط النهاية.

- إدارة الطلبات المخطط لها وغير المخطط لها (حالات الكوارث/الطوارئ) الإدارة والتنفيذ.

- تنفيذ خطط تدريب الفريق والإدارة والتنفيذ.

- تنسيق إدارات المستويات «OLA وSLA» مع الأقسام الأخرى والإدارة والتنفيذ.

- تسجيل الأحداث والمشكلات وحلها في سجلات الإدارة والتنفيذ.

- إعداد تقارير خاصة بتقييم العملاء عن الإدارة والتنفيذ.

كيفية التقديم على وظائف بنك مصر 2024

- تسجيل الدخول على موقع التوظيف لينكد إن.

- الدخول على لصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر عبر الموقع.

- إرسال السيرة الذاتية الخاصة بالراغب في التقديم للوظائف للبنك حتى يتم تسجيل طلب التوظيف.