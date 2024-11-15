اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة - أخبار كلمتك

اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة - أخبار كلمتك

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

منتخب الشباب 2005 يخوض مرانا اليوم استعدادا للجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الشباب 2005 يخوض مرانا اليوم استعدادا للجزائر - أخبار كلمتك

بعد الفوز على الجزائر، موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة - أخبار كلمتك

بعد الفوز على الجزائر، موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

درجة الحرارة 7 على هذه المنطقة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

درجة الحرارة 7 على هذه المنطقة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

المعماريين العرب تناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة ببغداد غدا - أخبار كلمتك

المعماريين العرب تناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة ببغداد غدا - أخبار كلمتك

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع "جيمناي أفريقيا" لأول مرة ضمن فعاليات أيام الصناعة - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع "جيمناي أفريقيا" لأول مرة ضمن فعاليات أيام الصناعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

نائب رئيس جامعة القاهرة يؤكد ضرورة الحفاظ على الوطن ومقدراته - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نائب رئيس جامعة القاهرة يؤكد ضرورة الحفاظ على الوطن ومقدراته - أخبار كلمتك

نائب رئيس جامعة القاهرة يؤكد ضرورة الحفاظ على الوطن ومقدراته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 01:30 مساءً -  نظمت كلية الدراسات الإفريقية العليا بـ جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، ندوة تثقيفية تحت عنوان " أنا المصري وافتخر"، تحدث فيها الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك في إطار فعاليات الموسم الثقافي لبناء الإنسان المصري وتنمية الوعي الوطني، في ضوء المبادرة الرئاسية " بداية"، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

ندوة تثقيفية بكلية الدراسات الإفريقية العليا حول الهوية المصرية وأصولها ومقوماتها الفريدة

 وأدار الندوة التثقيفية الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، بحضور وكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وأشار الدكتور أحمد رجب، فى محاضرته، إلى جذور الهوية المصرية وأصولها ومقوماتها المميزة والفريدة، والمراحل التاريخية المختلفة التي مرت بها مصر، وريادة القدماء المصريين في مختلف العلوم، واسهاماتهم في نشر العلم والثقافة والحضارة في مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا تفرد الشخصية المصرية علي مر العصور المختلفة مع حفاظها علي هويتها وقيمها وعاداتها وأخلاقياتها بالرغم من تعرضها للكثير من حملات الغزو العسكري والثقافي والفكرى، والتي أحدثت تأثيرات كثيرة في معظم الدول المحتلة ولكنها لم تستطع أن تنال من الهوية المصرية وتماسك الشعب المصري.

 

dd92eab6d9.jpg
e8ec9f519b.jpg


 وأكد الدكتور أحمد رجب، ضرورة أن يفتخر الشباب المصري لانتسابهم لأقدم حضارة في التاريخ قدمت للعالم ما لم تستطع أي حضارة أخري أن تقدمه على مر التاريخ، حيث قدمت العلوم والفنون والآداب والتقاويم وغيرها، موضحًا طرق التصدي للغزو الفكري والتطرف والإرهاب والتي تحدث من خلال العودة إلى الجذور والتمسك بالهوية والعادات والأخلاقيات التي تميز الشعب المصري.  

ووجه الدكتور أحمد رجب، الشباب بضرورة الحفاظ علي الوطن ومقدراته والدفاع عنه وحمايته ضد أي معتد، والعمل علي نشر ثقافة الوعي بين الأقران وغيرهم لتكوين جبهة متماسكة أمام محاولات النيل من مصر وشعبها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عطية الطنطاوي، أهمية تطوير الوعي الوطني لدى الطلاب، وتعزيز شعور الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية لديهم لمواجهة الفكر والمعتقدات الخاطئة، ودفعهم للمساهمة في تحقيق بناء المجتمع والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة هذه التهديدات للحفاظ على الهوية المصرية، من خلال استكمال عملية بناء الإنسان المصري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

حي الوراق يشن حملة ضخمة لإزالة الإشغالات بكورنيش النيل (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق