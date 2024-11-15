في 5 خطوات، استخرج بدل فاقد لكارت العدادات مسبقة الدفع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:59 صباحاً - يفاجئ بعض المواطنين بفقدان كارت العدادات مسبقة الدفع والعدادات الكودية، مما يتسبب في أزمة كبيرة لهم خاصة وقت شحن العدادات.

خطوات استخراج بدل فاقد لكارت العدادات مسبقة الدفع

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين لإعادة استخراج كارت شحن للعدادات مسبقة الدفع والعدادات الكودية، وهي كالتالي:

- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك

- تقديم صورة من العداد موضح بها رقم العداد

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

- دفع الرسوم المقررة.

- يتم استخراج كارتا جديدا وتفعيله في نفس اليوم.

خطوات استخراج بدل فاقد لكارت العدادات مسبقة الدفع للمستأجرين

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خطوات استخراج بدل فاقد لكارت العدادات مسبقة الدفع بالنسبة للمستأجرين وهي كالتالي:

- تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له

- تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الإيجار

- دفع قيمة الكارت الجديد طبقًا للرسوم المقررة بالشركة

- يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.



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