نادي جامعة حلوان يحقق الفوز الثاني على إسكان مدينة نصر بضربة جزاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:24 صباحاً - فاز فريق نادي جامعة حلوان على نظيره نادي إسكان مدينة نصر بهدف نظيف، سجله اللاعب محمد دشيش من ضربة جزاء.

نادي جامعة حلوان

وقاد الفريق الفني الدكتور محمد حسنين كمدير فني، بمساعدة الكابتن سعيد قرني كمدرب عام، والجهاز الإداري المكون من الكابتن محمود باقوشة والكابتن محمد مادا.

واشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة النادي، بهذا الفوز معربا عن فخره بأداء الفريق وحصد الفوز الثاني علي التوالي في دوري الدرجة الرابعة وتحقيق هذه النتيجة الإيجابية، معربا عن هذا الفوز يعزز من معنويات الفريق ويدفعهم للمنافسة بقوة للفوز في المباريات القادمة وتحقيق المستهدف من الوصول الي قمة المجموعة الحالية.

وهنأ رئيس مجلس الادارة ورئيس الجامعة الفريق واللاعب محمد دشيش على اعتلاءه قمة هدافي الفريق والدوري حتي الآن.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، بجهود الجهاز الفني والإداري في إعداد الفريق وتحقيق هذه النتيجة التي تعزز من اعتلاء الفريق قمة الدوري كما تساهم في تطوير الحالة الفنية واستمرار المنافسة علي القمة.

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