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البحوث الزراعية يعقد ورشة عمل حول دور المعلوماتية الحيوية في تحسين إنتاجية المحاصيل - أخبار كلمتك

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البحوث الزراعية يعقد ورشة عمل حول دور المعلوماتية الحيوية في تحسين إنتاجية المحاصيل - أخبار كلمتك

البحوث الزراعية يعقد ورشة عمل حول دور المعلوماتية الحيوية في تحسين إنتاجية المحاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:24 صباحاً -  عقد معهد بحوث الهندسة الوراثية التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان “مناهج الارتباط الوراثي الشامل” لتحديد المتغيرات الجينية الرئيسية المرتبطة بالصفات الكمية في الجينوم النباتي، وقد قدم الورشة الدكتور سيف الدين محمد المتخصص في علم المعلوماتية الحيوية. 

ندوة الهندسة الوراثية 

ويأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تعزيز المعرفة والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية وعلم الوراثة، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، برعاية الدكتورة جيهان محمد حسني، مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية

وقالت الدكتورة جيهان محمد حسني مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية إن هذه الورشة تناولت الأساليب الحديثة في تحليل البيانات الجينومية واستخدام دراسات الارتباط الوراثي الشامل لفهم الصفات الكمية وتحديد المتغيرات الجينية الهامة. وقد دارت مناقشات الورشة حول أهمية هذه الأدوات في تحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وتعزيز الأبحاث في مجال الزراعة المستدامة، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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