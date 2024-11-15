اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة - أخبار كلمتك

اكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد السباحة - أخبار كلمتك

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

تعرف على طاقم تحكيم مباراة الزمالك والنصر الليبي اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

منتخب الشباب 2005 يخوض مرانا اليوم استعدادا للجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الشباب 2005 يخوض مرانا اليوم استعدادا للجزائر - أخبار كلمتك

بعد الفوز على الجزائر، موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة - أخبار كلمتك

بعد الفوز على الجزائر، موعد مباراة منتخب مصر للناشئين القادمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وفاة والة المخرج معتز حسام - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:06 - سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق - أخبار كلمتك

درجة الحرارة 7 على هذه المنطقة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

درجة الحرارة 7 على هذه المنطقة.. «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

المعماريين العرب تناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة ببغداد غدا - أخبار كلمتك

المعماريين العرب تناقش دور التنمية المستدامة في العمارة المعاصرة ببغداد غدا - أخبار كلمتك

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع "جيمناي أفريقيا" لأول مرة ضمن فعاليات أيام الصناعة - أخبار كلمتك

مهرجان القاهرة السينمائي يتعاون مع "جيمناي أفريقيا" لأول مرة ضمن فعاليات أيام الصناعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو - أخبار كلمتك

أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:08 صباحاً -  استعرضت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية أحدث تصوير جوي لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق والذي تتولى أعمال تنفيذه شركات مصرية لأول مرة.


تفاصيل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق 

 يبلغ طول المرحلة الأولى من الخط الرابع (19كم) وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا الى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى، وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

d818426bc8.jpg
042723dbf9.jpg
a0058f5853.jpg
43fb965608.jpg
cd3d991e32.jpg
8aefc0fd22.jpg
8c8b92bf3c.jpg
776b006aa1.jpg

أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق 

 يعتبر الخط الرابع للمترو هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

"المال العام وحرمة التعدي عليه" موضوع خطبة اليوم الجمعة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق