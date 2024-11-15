وظائف قيادية بـ هيئة الأرصاد الجوية.. الأوراق المطلوبة وطريقة التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:13 صباحاً - وظائف الهيئة العامة للأرصاد الجوية.. كشفت بوابة الوظائف الحكومية، التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن توفير فرص عمل جديدة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مجموعة مناصب قيادية.

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وظائف الهيئة العامة للأرصاد الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال بوابة الوظائف الحكومية، أنها بحاجة إلى عدد من المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية التخصصية في الهيئة والتي جاءت على النحو التالي.

- رئيس الإدارة المركزية لبحوث الأرصاد الجوية.

- رئيس الإدارة المركزية لمركز القاهرة الإقليمي للتدريب.

- مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف هيئة الأرصاد

وأوضحت بوابة الوظائف الحكومية أن على المتقدم على وظائف هيئة الأرصاد تحضير بعض الأوراق لإتمام إجراءات التقديم ومتمثلة في الآتي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صور حديثة: 4×6 صور.

- السيرة الذاتية: متضمنة بيان الحالة معتمد يوضح التأهيل العلمي، المؤهلات الأعلى، تقارير كفاية الأداء للآخر 3 سنوات، الخبرة النوعية والزمنية، الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم، والشهادات والدورات التدريبية.

- المستندات المؤيدة للمؤتمرات والبحوث: ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجدت.

- أوجه التميز: تقديم المستندات التي تدعم أوجه التميز.

- بيان إنجازات المتقدم: بيان عن أبرز إنجازات وإسهامات المتقدم خلال شغله الوظائف الإشرافية والقيادية السابقة.

- مقترح لتطوير الوحدة: تقديم مقترح وافٍ لتطوير الوحدة وتحسين أدائها.

طريقة التقديم على وظائف هيئة الأرصاد الجوية

وعلى المواطنين الراغبين في التقديم على وظائف هيئة الأرصاد الجوية التوجه إلى مقر الهيئة في شارع الخليفة المأمون بكوبري القبة، القاهرة، والحصول على طلب شغل وظيفة من الإدارة العامة للموارد البشرية، وملء النموذج وتقديمه يدويًا للأمانة الفنية للجنة القيادات في إدارة عمليات الموارد البشرية بداية من اليوم وحتى 10 ديسمبر المقبل.