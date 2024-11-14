مليون و200 ألف وحدة.. «حقائق وأسرار» يناقش أزمة قانون الإيجار القديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 09:43 مساءً - قال كمال يونس، أحد ممثلي ملاك وحدات الإيجار القديم، إن بعض المستأجرين بثوا شائعات بشأن تقاضي الملاك ما يسمى «خلو رجل» عند التعاقد على الوحدات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد أن «ما تردد عن دفع المستأجرين خلو رجل حين التعاقد على الوحدات السكنية أمر غير حقيقي، كون هذا الأمر كان مجرما بقضية أمن دولة»، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية أعاد الأمور إلى نصابها.

وأضاف «الشقق القائم عليها الخلاف يصل عددها لمليون و200 ألف شقة، وقد يصل عدد الوحدات المغلقة لمليون وحدة».