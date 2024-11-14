خطوات التقديم على التأمين للعمالة غير المنتظمة.. والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 09:43 مساءً - يسعى العديد من المواطنين الذين يعملون بدون أجر دائم ومنتظم، للحصول على التأمين الخاص بالعمالة غير المنتظمة، وذلك لتأمين مستقبلهم، وضمان حصولهم على المعاشات المستحقة عند التقاعد.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

خطوات التقديم على التأمين للعمالة غير المنتظمة

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية التأمينية لهم، وذلك في إطار تعزيز الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.

ويتوجه المواطن أو نائبًا عنه، بتحرير نموذج رقم 1 «س1 من أصل وصورتين «يدويًا»، مستوفي كافة التوقيعات الموجودة بكل دقة، وذلك من خلال زيارة مكتب التأمينات الذي يقع في دائرة محل السكن.

الأوراق المطلوبة للتقديم على التأمين للعمالة غير المنتظمة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد مميكنة

- صورة من المؤهل الدراسي وما يفيد الاشتراك بالنقابات المهنية بالنسبة لبعض الفئات مثل: «طبيب - مهندس - محاسب - محام.. .إلخ»

- قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك أو نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص إن وجد.

- إقرار استلام العمل إن وجد.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقًا للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقًا للنموذج رقم (4) المرفق.

- تقرير اللياقة الطبية على النموذج رقم 111 الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

- إستمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه، وفقاً للنموذج رقـم (5) المرفق. يتقدم باستمارة س1 والمرفقات السابقة إلى قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لاتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج.