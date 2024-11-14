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كرم جبر لـ «حقائق وأسرار»: بعض المنظمات تتعمد نشر معلومات مزيفة عن حقوق الإنسان بمصر - أخبار كلمتك

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كرم جبر لـ «حقائق وأسرار»: بعض المنظمات تتعمد نشر معلومات مزيفة عن حقوق الإنسان بمصر - أخبار كلمتك

كرم جبر لـ «حقائق وأسرار»: بعض المنظمات تتعمد نشر معلومات مزيفة عن حقوق الإنسان بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 09:27 مساءً - قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن أهم الملامح التي يركز عليها المجلس الفترة المقبلة عرض حقيقة حقوق الإنسان في مصر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «حدث تقدم هائل في ملف حقوق الإنسان بمصر، لكن بعض المنظمات تترصد بمصر وتنشر وقائع غير حقيقية، ما تردد حول اللاجئين بمصر غير حقيقي»، لافتا إلى أن مصر تستضيف 9 ملايين زائر ولا تطلق عليهم مسمى لاجئين.

وأضاف كرم جبر «اتفقنا على عقد لقاء شهري بين الإعلاميين ومنظمات حقوق الإنسان لشرح حقيقة ما يحدث بمصر ونقل الصورة الواقعية»، موضحا أنه طلب من مجلس حقوق الإنسان بتدشين مركز أبحاث لرصد كل ما يخص حقوق الإنسان.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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