كرم جبر لـ «حقائق وأسرار»: بعض المنظمات تتعمد نشر معلومات مزيفة عن حقوق الإنسان بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 09:27 مساءً - قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن أهم الملامح التي يركز عليها المجلس الفترة المقبلة عرض حقيقة حقوق الإنسان في مصر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «حدث تقدم هائل في ملف حقوق الإنسان بمصر، لكن بعض المنظمات تترصد بمصر وتنشر وقائع غير حقيقية، ما تردد حول اللاجئين بمصر غير حقيقي»، لافتا إلى أن مصر تستضيف 9 ملايين زائر ولا تطلق عليهم مسمى لاجئين.

وأضاف كرم جبر «اتفقنا على عقد لقاء شهري بين الإعلاميين ومنظمات حقوق الإنسان لشرح حقيقة ما يحدث بمصر ونقل الصورة الواقعية»، موضحا أنه طلب من مجلس حقوق الإنسان بتدشين مركز أبحاث لرصد كل ما يخص حقوق الإنسان.