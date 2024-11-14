معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ينظم برنامجا تدريبيا عن نظام تتبع سلاسل المواد الغذائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:07 مساءً - نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبي بعنوان "نظام تتبع سلاسل المواد الغذائية" وذلك فى إطار حرص معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية على تنمية مهارات وقدرات الكوادر العاملة به والعاملين فى مجال التصنيع الغذائى ونظم جودة وسلامة الغذاء لانتاج غذاء امن صحى.

ويأتي هذا بناء على توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بنقل الخبرات وتقديم الدعم الفنى لهذه الفئات، ونظم المعهد برنامجا تدريبيا بعنوان "نظام تتبع سلاسل المواد الغذائية"

ندوة معهد بحوث الاغذية

وأشار دكتور شاكر عرفات مدير المعهد أن نظام التتبع هو نظام يهدف إلى مراقبة مسار المواد الغذائية عبر سلسلة التوريد، بدءًا من المواد الخام وصولًا إلى المنتج النهائي. يسهل هذا النظام معرفة مصدر المواد ومعالجة أي مشكلة تتعلق بالجودة أو السلامة مما يقلل من مخاطر التلوث وانتشار الأمراض.

يعتمد التتبع على آليات توثيق دقيقة لضمان الشفافية وإمكانية الاستجابة السريعة لأي طارئ، وتطبيق نظام التتبع يُمكّن الشركات من سحب المنتجات بسرعة من الأسواق في حال وجود أي عيوب أو مخاطر صحية، مما يقلل من الأضرار المالية ويحمي المستهلكين كما يساعد النظام في الالتزام باللوائح والقوانين المحلية والدولية التي تتطلب تتبع مسار المواد الغذائية، وهو ما يعزز من سمعة المصنع ويجنب العقوبات القانونية.

علاوة وجود نظام تتبع شفاف يُعزز ثقة العملاء في المنتج ويزيد من ولائهم، حيث يطمئنون لجودة وسلامة المواد الغذائية التي يستهلكونها التجارية بالإضافة الى أن نظام التتبع يوفر رؤية واضحة لكميات المواد الخام والمنتجات الجاهزة، مما يسهل التخطيط ويقلل من تكاليف التخزين والتوزيع.

جودة العمليات وتصحيح أي أخطاء أو تحسينها

ومن جانبه، أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن نظام التتبع يوفر معلومات دقيقة عن مراحل الإنتاج والتوزيع، مما يسهم في تحسين كفاءة سلسلة التوريد وتقليل الفاقد والتالف من المنتجات علاوة على تحسين الجودة والإنتاجية حيث يتيح تتبع جميع مراحل الإنتاج والتصنيع مراقبة جودة العمليات وتصحيح أي أخطاء أو تحسينها، مما يعزز من فعالية العمليات الإنتاجية.

كما يساهم نظام التتبع في الكشف المبكر عن المشاكل المحتملة ويقلل من احتمالية حدوث خسائر كبيرة ناتجة عن سحب المنتجات أو الإضرار بسمعة العلامة التجارية. يهدف البرنامج التدريبى الى تعريف المتدربين بالمفهوم الدقيق لنظام التتبع وأهميته في سلامة الأغذية والتعرف بأهم التشريعات والإطار القانوني لنظام التتبع وإكساب المتدربين المهارات اللازمة لتطبيق خطة التتبع داخل المصانع والتعرف على تقنيات تعريف المنتجات وتتبعها بالإضافة الى تعزيز القدرات في إدارة سلاسل التوريد وتوثيق العمليات.

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