دول آسيا الوسطى تطلق حوارًا جديدًا للعمل المناخي في COP29 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:45 مساءً - أعلنت اليوم الدول المشاركة في برنامج الأمم المتحدة الخاص لاقتصادات آسيا الوسطى (SPECA) على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ cop29 عن مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجال المناخ والابتكار.

وتتمثل هذه المبادرة في إنشاء "حوار المناخ والابتكار الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الخاص المعني باقتصادات آسيا الوسطى (SPECA)"، إلى جانب تفعيل "الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء" الخاص بالبرنامج.

ويهدف الحوار الجديد إلى توفير منصة مثالية للدول الأعضاء لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال التكنولوجيا الخضراء والابتكار، وتعزيز التعاون في مشاريع مشتركة تهدف إلى مكافحة تغير المناخ والتكيف مع آثاره. كما سيساهم الحوار في وضع استراتيجيات إقليمية مشتركة لمواجهة التحديات المناخية التي تواجه المنطقة.

من جهة أخرى، سيعمل الصندوق الاستئماني على توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ المشاريع والمبادرات التي يتم الاتفاق عليها في إطار الحوار. وسيقوم الصندوق بتعبئة الموارد من مختلف الجهات المانحة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، مما سيساهم في تسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للبرنامج.

أهمية هذه المبادرة

وتعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي في آسيا الوسطى في مجال مكافحة تغير المناخ، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أنها تعكس الالتزام المشترك للدول الأعضاء في برنامج SPECA بالعمل معًا من أجل مستقبل أكثر استدامة.

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