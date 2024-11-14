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دول العالم تتكاتف في COP29 لتنفيذ اتفاق باريس وتعزيز التنمية المستدامة (صور) - أخبار كلمتك

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دول العالم تتكاتف في COP29 لتنفيذ اتفاق باريس وتعزيز التنمية المستدامة (صور) - أخبار كلمتك

دول العالم تتكاتف في COP29 لتنفيذ اتفاق باريس وتعزيز التنمية المستدامة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:45 مساءً - اجتمع اليوم الخميس، نخبة من وزراء وممثلي الحكومات ووكالات التعاون الإنمائي، بدعوة من رئاسة مؤتمر الأطراف COP29 ولجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ووكالة التنمية الدولية الأذربيجانية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال المناخ والتنمية المستدامة.

وقد ركز الاجتماع على مناقشة الإجراءات العملية التي يمكن للجهات الفاعلة في مجال التعاون الإنمائي اتخاذها لتكثيف تنفيذ اتفاق باريس للمناخ. حيث يسعى المشاركون إلى وضع آليات عمل مشتركة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الدعم الدولي للدول النامية لتمكينها من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا.

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أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات المناخية

وأكد المشاركون أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات المناخية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المناخية. كما شددوا على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

ومن المتوقع أن يسفر هذا الاجتماع عن نتائج ملموسة تساهم في تسريع وتيرة العمل المناخي على المستوى العالمي، وتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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