إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الجيزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:45 مساءً - نجحت محافظة الجيزة في إزالة 22 حالة تعدٍ على مساحة إجمالية قدرها 4200 متر مربع بمرHكز منشأة القناطر والصف والبدرشين.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لأعمال المرحلة الثانية من الموجة الرابعة والعشرين لحملة إزالة التعديات، والتي تستمر حتى نهاية نوفمبر الجاري.

وتم تنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات على أراضي ولاية الري بمساحة 3892 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية وردان بمنشأة القناطر.



كما تمت إزالة قواعد تمهيدًا للبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية العزيزية، وإزالة جمالون مخالف بقرية المرازيق، وتم إزالة 6 حالات بناء مخالف وتعديات على أملاك الدولة بقرى الأقواز والشوبك الشرقي.



ووجه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، والتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية لضمان نجاح الحملة.

الجيزة توفر تسهيلات لتقنين الأوضاع

يذكر أن محافظ الجيزة قد قرر تخفيض نسبة مقدم التعاقد للراغبين في تقنين أوضاع الأراضي، وذلك لتشجيع المواطنين على التعاون مع الدولة.

وتعد هذه الحملة خطوة مهمة في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الأمن الغذائي، وحماية المصلحة العامة.

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