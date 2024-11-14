المترو ينقل 2 مليون و700 ألف راكب خلال 24 ساعة وانتظام كامل لحركة القطارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:45 مساءً - ارتفعت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الساعات الماضية، حيث نقل المترو، أكثر من 2 مليون و700 ألف راكب على متن قطاراته، بارتفاع عن معدل ركاب أمس، وسط مساع للمترو لرفع مستوى الخدمة وتقليل معدل التقاطر.

على صعيد آخر، تابعت إدارة مترو الأنفاق انتظام حركة القطارات على كافة المحطات، وعقد المهندس علي فضالي العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اجتماعا بقيادات المترو لمناقشة الاستعدادات الخاصة لفصل الشتاء.

بالأرقام أعداد ركاب المترو

وقام المهندس خالد صبرة رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق بمتابعة حركة تشغيل المترو، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الأعطال وسرعة التعامل معها إن وجدت.

وشدد صبرة على أهمية متابعة الركاب وكثافات المحطات لسرعة التدخل لتشغيل قطارات إضافية حال وجود كثافة بأي من المحطات.

أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الـ 24 ساعة الماضية

ومن ناحية أخرى، بلغت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الـ 24 ساعة الماضية 2 مليون 700 ألف راكب على الخطين الأول والثانى من خطوط المترو.

حيث بلغ أعداد ركاب الخط الأول مليونا و500ألف راكب والخط الثاني شبرا - المنيب بـ مليون راكب و200 ألف.

وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق: إن المترو يعمل على تقديم أفضل خدمة للراكب، سواء ارتفعت أعداد الركاب أو انخفضت، وأنه بالرغم من التراجع الكبير فى أعداد الركاب إلا أن المترو يعمل بكامل طاقته لتقديم أفضل خدمة.

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