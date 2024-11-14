جدل حول تصاعد نفوذ معتز عاطف في وزارة البترول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:26 مساءً - يُثار جدل واسع في أروقة وزارة البترول الآن حول تعيين المهندس معتز عاطف في منصب رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير البترول ومديرا لمكتب الوزير، إضافة إلى دوره متحدثًا رسميًا للوزارة، ما أثار تساؤلات حول توسع صلاحياته داخل الوزارة.

المهندس كريم بدوي وزير البترول

هذا القرار يأتي وسط انتقادات متزايدة من بعض العاملين والمتابعين في القطاع، الذين يرون في هذا الجمع بين هذه المناصب خطوة تزيد من نفوذه وتفتح الباب أمام هيمنة شخصية على مفاصل مهمة في الوزارة، حتى أنها قد تتجاوز تأثير الوزير نفسه، بعدما وجدنا أن بيانًا واحدًا من بيانات الوزارة لا يمكن أن يخلو من ذكر اسمه فيه بعد اسم الوزير مباشرة.

نفوذ متزايد أم جهد مستحق؟

ترأس المهندس معتز عاطف سابقًا المكتب الفني بشركة “إيجاس”، قبل أن يتسلم مسئوليات أكبر داخل الوزارة. لكن الترقيات السريعة والمتلاحقة وتوسيع صلاحياته تطرح تساؤلات حول أهداف هذه الخطوة.

فمن ناحية، ينظر البعض إليها على أنها جزء من استراتيجية تطويرية تسعى لتعزيز الكفاءة الإدارية وتنسيق الجهود بين مختلف الإدارات، لكن في الوقت نفسه، يرى آخرون أن ما يحدث هو بناء “إمبراطورية شخصية” تقودها طموحات عاطف في السلطة والنفوذ.

هل هي خطة مدروسة؟

لا يمكن إنكار أن تحركات المهندس عاطف تجري وفق خطة واضحة ومنهج متماسك، ما يطرح علامات استفهام حول مصدر هذه الخطة. فهل هو العقل المدبر، أم أن هناك دعمًا من جهات أخرى، سواء داخل الوزارة أو خارجها؟ هنا تتجه الأنظار إلى والدته السيدة عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، باعتبارها من الشخصيات ذات التاريخ الإداري والخبرة في المناصب العليا، فهل يمكن أن يكون لهذا الدعم العائلي دور في بروز نجم عاطف وصعوده السريع داخل الوزارة؟

مخاوف مشروعة أم حملة ممنهجة؟

بين المخاوف من تعاظم نفوذ معتز عاطف والانتقادات التي قد تكون جزءًا من حملات ممنهجة تستهدف شخصه، تظل التساؤلات قائمة حول الأهداف الحقيقية وراء هذا الجمع بين المناصب وحجم صلاحياته المتزايدة، فهل سيتمكن الوزير كريم بدوي من تحقيق التوازن المطلوب بين ضبط النفوذ داخل الوزارة وتحقيق الكفاءة المنشودة، أم أن الوقت سيكشف عن مزيد من الطموحات التي قد تفتح الباب أمام صراعات جديدة في قطاع البترول؟

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