خالد حسين: مباراة اعتزالي أمام الزمالك تاج كبير على رأسي - أخبار كلمتك

خالد حسين: مباراة اعتزالي أمام الزمالك تاج كبير على رأسي - أخبار كلمتك

حسين شكري مديرا فنيا لفريق لافيينا خلفا لـ أحمد صلاح - أخبار كلمتك

حسين شكري مديرا فنيا لفريق لافيينا خلفا لـ أحمد صلاح - أخبار كلمتك

كرم جبر لـ «حقائق وأسرار»: الدولة حريصة على تطبيق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

كرم جبر لـ «حقائق وأسرار»: الدولة حريصة على تطبيق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «البطلة شافت إني مش أمُّور كفاية».. إسلام إبراهيم عن انسحابه من دور بطولي بماراثون رمضان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «البطلة شافت إني مش أمُّور كفاية».. إسلام إبراهيم عن انسحابه من دور بطولي بماراثون رمضان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:21 - رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:21 - رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

سعر طن النحاس اليوم في بورصة المعادن - أخبار كلمتك

قناة عبرية: مستشارة حكومية طالبت نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من بن غفير - أخبار كلمتك

قناة عبرية: مستشارة حكومية طالبت نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من بن غفير - أخبار كلمتك

قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد - أخبار كلمتك

قمر الظلام يزين سماء ليلة الغد - أخبار كلمتك

إطلاق تحذير عاجل بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

إطلاق تحذير عاجل بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - مصادر إعلامية: غارة إسرائيلية قرب اجتماع مستشار خامنئي بدمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - مصادر إعلامية: غارة إسرائيلية قرب اجتماع مستشار خامنئي بدمشق - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

غلق مقهى يبيع الخمور بشكل غير قانوني بحي المنيرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
غلق مقهى يبيع الخمور بشكل غير قانوني بحي المنيرة - أخبار كلمتك

غلق مقهى يبيع الخمور بشكل غير قانوني بحي المنيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 07:05 مساءً -  شنت إدارة حي المنيرة الغربية حملة مكثفة لمكافحة المخالفات، أسفرت عن غلق مقهى يقوم بتقديم وبيع الخمور بشكل غير قانوني.

جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، وبناءً على بلاغ ورد إلى رئيس الحي بوجود مقهى يمارس نشاطًا مخالفًا للقانون.

حي المنيرة يشن عملية مداهمة مفاجئة للمقهى

وفور تلقي البلاغ، تم تشكيل فريق عمل مشترك من حي المنيرة الغربية وإدارة التموين، وتم تنفيذ حملة مفاجئة على المقهى.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الخمور ومصادرة جميع محتويات المقهى، وتم غلق المحل وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد رئيس حي المنيرة الغربية رمضان عمارة على استمرار الحملات المكثفة لمكافحة جميع أشكال المخالفات، مشددًا على أن الحي لن يتهاون مع أي مخالفة للقانون. وأضاف أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الحي على الحفاظ على الأمن والنظام العام، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.

وشارك في الحملة نائب رئيس الحي رجب جاد الله، ووليد أبو الفضل مشرف عام الحي، ووسام أبو الفضل مدير البيئة بالحي، بالإضافة إلى إدارة التموين بإمبابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

صندوق عربي لتمويل مشروعات الربط بين الدول العربية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق