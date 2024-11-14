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كامل الوزير: سيتم العمل على إعادة عمل المصانع المتوقفة لتعود من جديد - أخبار كلمتك

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كامل الوزير: سيتم العمل على إعادة عمل المصانع المتوقفة لتعود من جديد - أخبار كلمتك

كامل الوزير: سيتم العمل على إعادة عمل المصانع المتوقفة لتعود من جديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:17 مساءً - أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والصناعة، أنه سيتم مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة في الفترة القادمة، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن المحور السابع من الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية في مصر.

وأضاف الفريق كامل الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر المجلس، أنه تم إطلاق «منصة مصر الصناعية الرقمية»، لأجل تحديد آلية واضحة بحيث تكون هناك جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم العمل على إعادة عمل المصانع المتوقفة لتعود من جديد للدخول في المجال الصناعي.

وأضاف وزير النقل والصناعة أنه من ضمن المحاور أيضا محور التوظيف من أجل الإنتاج، للمساهمة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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