إطلاق تحذير عاجل بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

إطلاق تحذير عاجل بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - مصادر إعلامية: غارة إسرائيلية قرب اجتماع مستشار خامنئي بدمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - مصادر إعلامية: غارة إسرائيلية قرب اجتماع مستشار خامنئي بدمشق - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - السجن 10 سنوات للمتهم بقتل زوجته بسبب مصروف البيت - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:05 - السجن 10 سنوات للمتهم بقتل زوجته بسبب مصروف البيت - أخبار كلمتك

على غرار أمستردام، مشاجرات بين الجماهير الفرنسية والإسرائيلية في ملعب دو فرانس (فيديو) - أخبار كلمتك

على غرار أمستردام، مشاجرات بين الجماهير الفرنسية والإسرائيلية في ملعب دو فرانس (فيديو) - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين فرنسا والكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين فرنسا والكيان الصهيوني في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، إنجلترا تتقدم على اليونان 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، إنجلترا تتقدم على اليونان 0/1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي - أخبار كلمتك

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي - أخبار كلمتك

ميكالي بعد خسارة منتخب الشباب أمام المغرب بثنائية: نحتاج لمزيد من العمل - أخبار كلمتك

ميكالي بعد خسارة منتخب الشباب أمام المغرب بثنائية: نحتاج لمزيد من العمل - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، منتخب إيطاليا يتقدم على بلجيكا 0/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، منتخب إيطاليا يتقدم على بلجيكا 0/1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

المرشح هاني الصيادي يقدم دعوى جديدة لدى المحكمة الرياضية ضد اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

المرشح هاني الصيادي يقدم دعوى جديدة لدى المحكمة الرياضية ضد اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مدبولي: تحويلات المصريين بالخارج سجلت في أغسطس 2.6 مليار دولار ونسيطر على العملة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مدبولي: تحويلات المصريين بالخارج سجلت في أغسطس 2.6 مليار دولار ونسيطر على العملة - أخبار كلمتك

مدبولي: تحويلات المصريين بالخارج سجلت في أغسطس 2.6 مليار دولار ونسيطر على العملة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:01 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن تحويلات المصريين بالخارج من ضمن الأمور المساهمة في استقرار سوق النقد الأجنبي، فخلال شهر أغسطس الماضي بلغت التحويلات 2.6 مليار دولار، بخلاف يوليو الذي سجل 1.6 مليار دولار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر المنعقد بـ مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر المجلس، أن خطط السيطرة على العملة تسير بشكل جيد.

كما أكد على ضرورة إتاحة التمويلات لكل الدول النامية لمواجهة الأزمات والتغيرات المناخية التي تواجه تحديات التنمية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، تأكيدا على ما ناشد به الرئيس السيسي.

وأكد أن آناكلولديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحد، أشادت بالأرقام التي أعلنتها مصر عن الإنجازات، وبالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر.

وقال مدبولي إن مصر لها دور كبير في استراتيجية التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

وأضاف أن مصر حققت إنجازا كبيرا في مسألة الدين، لافتا إلى أنه لا يوجد أحد خرج ليقول أن مصر تأخرت في سداد أي من ديونها.

ويشارك في المؤتمر، الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، للحديث عن بعض المشروعات المتعلقة بقطاعي الصناعة والنقل.

اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء: مصر موقفها ثابت في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

مصطفى مدبولي يكشف عن حقيقة تعويم الجنيه في 2025 (التفاصيل الكاملة)

بعد تشكيله الحكومة مرتين.. من هو مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؟

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

جامعة حلوان تشارك في المنتدى الحضري العالمي لدعم التنمية المستدامة وتمكين المرأة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق