مدبولي: تحويلات المصريين بالخارج سجلت في أغسطس 2.6 مليار دولار ونسيطر على العملة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:01 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن تحويلات المصريين بالخارج من ضمن الأمور المساهمة في استقرار سوق النقد الأجنبي، فخلال شهر أغسطس الماضي بلغت التحويلات 2.6 مليار دولار، بخلاف يوليو الذي سجل 1.6 مليار دولار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر المنعقد بـ مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر المجلس، أن خطط السيطرة على العملة تسير بشكل جيد.

كما أكد على ضرورة إتاحة التمويلات لكل الدول النامية لمواجهة الأزمات والتغيرات المناخية التي تواجه تحديات التنمية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، تأكيدا على ما ناشد به الرئيس السيسي.

وأكد أن آناكلولديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحد، أشادت بالأرقام التي أعلنتها مصر عن الإنجازات، وبالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر.

وقال مدبولي إن مصر لها دور كبير في استراتيجية التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.

وأضاف أن مصر حققت إنجازا كبيرا في مسألة الدين، لافتا إلى أنه لا يوجد أحد خرج ليقول أن مصر تأخرت في سداد أي من ديونها.

ويشارك في المؤتمر، الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، للحديث عن بعض المشروعات المتعلقة بقطاعي الصناعة والنقل.