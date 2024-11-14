مدبولي: لا توجد أزمة في فتح اعتمادات مستندية جديدة للاستيراد.. ولا تأخر في سداد المستحقات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:01 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم العملات الأجنبية في مصر آمن، ولا توجد أزمة في فتح اعتمادات مستندية جديدة للاستيراد.

وأضاف: أن مصر لم تتأخر عن تلبية أي مستحقات حتى الآن، وهو أمر موضوع في الحسبان.

تحويلات المصريين بالخارج

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحويلات المصريين بالخارج تشهد ارتفاعا واضحاً بعدما زادت في أغسطس الماضي إلى 2.6 مليار دولار مقابل 1.6 مليار في أغسطس بالعام 2023، بصعود نسبته 65.5%

وأشار «مدبولي» في كلمته بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي المقام حالياً بالعاصمة الإدارية إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من أول يوليو حتى أغسطس 2024 بلغت 5.6 مليار دولار بزيادة نسبتها 76.2% مقارنة بـ 3.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2023.

إلى ذلك تمكنت البلاد من سداد 14.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري.

كان رئيس الوزراء مصطفي مدبولي كشف يوم الثلاثاء الماضي عن انتهاء مصر من سداد 80% من مستحقات شركات النفط العالمية على مصر، فيما يتبقى نحو مليار دولار قيد السداد.