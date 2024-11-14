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مدبولي: لا توجد أزمة في فتح اعتمادات مستندية جديدة للاستيراد.. ولا تأخر في سداد المستحقات - أخبار كلمتك

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مدبولي: لا توجد أزمة في فتح اعتمادات مستندية جديدة للاستيراد.. ولا تأخر في سداد المستحقات - أخبار كلمتك

مدبولي: لا توجد أزمة في فتح اعتمادات مستندية جديدة للاستيراد.. ولا تأخر في سداد المستحقات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:01 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم العملات الأجنبية في مصر آمن، ولا توجد أزمة في فتح اعتمادات مستندية جديدة للاستيراد.

وأضاف: أن مصر لم تتأخر عن تلبية أي مستحقات حتى الآن، وهو أمر موضوع في الحسبان.

تحويلات المصريين بالخارج

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحويلات المصريين بالخارج تشهد ارتفاعا واضحاً بعدما زادت في أغسطس الماضي إلى 2.6 مليار دولار مقابل 1.6 مليار في أغسطس بالعام 2023، بصعود نسبته 65.5%

وأشار «مدبولي» في كلمته بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي المقام حالياً بالعاصمة الإدارية إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من أول يوليو حتى أغسطس 2024 بلغت 5.6 مليار دولار بزيادة نسبتها 76.2% مقارنة بـ 3.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2023.

إلى ذلك تمكنت البلاد من سداد 14.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري.

كان رئيس الوزراء مصطفي مدبولي كشف يوم الثلاثاء الماضي عن انتهاء مصر من سداد 80% من مستحقات شركات النفط العالمية على مصر، فيما يتبقى نحو مليار دولار قيد السداد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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