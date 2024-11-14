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روشتة نصائح من الكهرباء لضمان التوفير من الفاتورة الشهرية للاستهلاك - أخبار كلمتك

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روشتة نصائح من الكهرباء لضمان التوفير من الفاتورة الشهرية للاستهلاك - أخبار كلمتك

روشتة نصائح من الكهرباء لضمان التوفير من الفاتورة الشهرية للاستهلاك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:32 صباحاً - أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر مجموعة من الإرشادات لمساعدة المواطنين في خفض استهلاك الكهرباء وتخفيف أعباء الفواتير الشهرية.
 

تعليمات الكهرباء للترشيد في استهلاك التيار

وتضمنت إرشادات الشركة القابضة لكهرباء مصر، أهمية شحن العدادات في بداية كل شهر، ما يمكن المستخدمين من الاستفادة من التعريفة الأقل ضمن الشريحة الأولى، حيث تعود كافة العدادات الكودية ومسبقة الدفع إلي الشريحة الأولى مع بداية كل شهر ميلادي.
 

ضبط الوقت والتاريخ بالعدادات الكودية  

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر على المواطنين بضرورة ضبط الوقت والتاريخ عند شحن العداد بما يضمن عودة العدادات إلى الشريحة الأولى مع بداية كل شهر ميلادي.
 

كما تضمنت إرشادات الشركة القابضة لكهرباء مصر الاقتصار في استخدام الأجهزة ذات الاستهلاك العالي مثل المراوح والتكييفات والتلفاز، وضرورة اتباع الإرشادات التي تقدمها الشركة عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي للتعامل الأمثل مع استهلاك التيار بما يضمن التوفير والترشيد في الفاتورة الكهربائية للتيار.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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