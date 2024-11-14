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أسعار جديدة، القاهرة تعدل تعريفة ركوب سيارات الأجرة - أخبار كلمتك

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أسعار جديدة، القاهرة تعدل تعريفة ركوب سيارات الأجرة - أخبار كلمتك

أسعار جديدة، القاهرة تعدل تعريفة ركوب سيارات الأجرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:32 صباحاً -  نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم253، الصادر في 14 نوفمبر 2024، قرار محافظة القاهرة رقم 7116 لسنة 2024، بشأن تعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة البيضاء.


ونصت المادة الأولى لـ قرار محافظ القاهرة على تعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة البيضاء لتصبح كالتالى: (10٫5) جنيه لفتح العداد ويشمل (1) كيلو متر. جنيهان لكل (1) كيلو متر. (23) جنيهًا سعة الانتظار وتزداد بواقع (11٫5) جنيه لكل ساعة إضافية. 


وجاء القرار بعد بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 2986 لسنة 2009 بشأن مشروع الإخراج التدريجى لسيارات التاكسى القديم من الخدمة وإحلالها لسيارات جديدة وتحديد تعريفة الركوب؛ وقرار محافظ القاهرة رقم 9149 لسنة 2014 بشأن تعريفة ركوب سيارات الأجرة البيضاء.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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