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انطلاق الحدث الختامي لملتقى "عين شمس تبتكر" - أخبار كلمتك

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انطلاق الحدث الختامي لملتقى "عين شمس تبتكر" - أخبار كلمتك

انطلاق الحدث الختامي لملتقى "عين شمس تبتكر" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:16 صباحاً -  تنطلق يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر فعاليات النسخة الخامسة والجديدة من ملتقى “عين شمس تبتكر” بجامعة عين شمس "ASU Innovates Summit ‘24" تحت شعار Connecting the Dots of the Innovation Ecosystem، والذي ينظمه مركز الابتكار وريادة الأعمال (ASU-iHub) بالجامعة التابع لقطاع الابتكار والتدريب. 

 

انطلاق الحدث الختامي لملتقى عين شمس تبتكر

 تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نيڤين عاصم رئيس قطاع الابتكار والتدريب، وتحت إشراف الدكتور إسلام عدلي مدير مشروع نوادي الابتكار (ASU-iClub) بمركز الابتكار وريادة الأعمال.


والجدير بالذكر أن هذه النسخة تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالشراكة مع صندوق دعم المبتكرين والنوابغ بالوزارة؛ مما يعكس الدور الفاعل الذي تلعبه جامعة عين شمس في دعم مجتمع ريادة الأعمال في جمهورية مصر العربية 
ويشارك في هذا الحدث الابتكاري الهام المخصص للنوابغ والمبتكرين من طلاب وخريجي وأعضاء هيئة التدريس والباحثين جامعة عين شمس عددًا كبيرًا من رواد الأعمال وممثلين القطاع العام والخاص وقطاع البنوك والشركات الناشئة.

 

دعم النوابغ والمبتكرين

ويهدف ملتقى عين شمس تبتكر الخامس بجامعة عين شمس إلى دعم النوابغ والمبتكرين من طلاب وخريجي وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعة.
حيث يعتبر الحدث ملتقى محوريا وهاما يضم المبتكرين والمبدعين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين ورواد الأعمال يتشاركون خلاله الرؤى والطموحات والمشاريع الناجحة. 

كما أن هذه الفاعلية تعتبر تكليل لمجهودات الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في مسابقة عين شمس تبتكر في جميع مساراتها (مسار الطلاب، مسار الباحثين، مسار ريادة الأعمال، مسار رائد أعمال مبدع باختلاف "لذوي الهمم").

حيث سيتم عقد العديد من الأنشطة مثل كلمات ريادية لمجموعة من رواد الأعمال النابغين بجمهورية مصر العربية، حلقات نقاش مجتمعية، عيادات إرشادية، ورش عمل لتعزيز الابتكار وريادة الاعمال، عروض للأفكار المشاركة بالملتقى ومعرض للابتكار وبحضور ممثلين من الصناعة والشركات الناشئة إلى جانب بناء علاقات مع أبرز أصحاب الشركات الناشئة.

للتسجيل وحضور ملتقي عين شمس تبتكر من خلال الرابط التالي: 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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