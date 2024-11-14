صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 في هذا الوقت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:09 صباحاً - مرتبات شهر نوفمبر 2024.. ارتفعت معدلات البحث من قبل العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، بالإضافة لـ جدول صرف المرتبات.

مرتبات شهر نوفمبر

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه، كل ما يخص صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، وذلك من خلال السطور التالية:

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

ومن المقرر، أن يبدأ صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، من يوم الأحد 24 نوفمبر، ولمدة 5 أيام، على أن تنتهي في يوم الخميس 28 نوفمبر، بينما تصرف المتأخرات 7، و10، و11 من الشهر نفسه.

قيمة مرتبات شهر نوفمبر 2024

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

-مرتبات شهر نوفمبر 2024 لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر

وتوفر وزارة المالية للعاملين في أجهزة الدولة، مرتبات شهر نوفمبر 2024، في فروع البنوك، أو فروع البريد المصري المنتشرة بمحافظات ومدن مصر، وذلك طوال أيام الصرف.

جدول صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

تصرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، يوم الأحد 24 نوفمبر، للعاملين بالوزارات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

ويستكمل صرف مرتبات شهر نوفمبر في يوم الإثنين 25 نوفمبر للعاملين في الوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».