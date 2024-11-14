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لإيقاظ الوعي المجتمعي.. الأوقاف تعقد 27 ندوة بالمحافظات - أخبار كلمتك

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لإيقاظ الوعي المجتمعي.. الأوقاف تعقد 27 ندوة بالمحافظات - أخبار كلمتك

لإيقاظ الوعي المجتمعي.. الأوقاف تعقد 27 ندوة بالمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:53 صباحاً - تعقد وزارة الأوقاف، الأحد المقبل، 27 ندوة علمية كبرى على مستوى الجمهورية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تحت عنوان «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ حرمة القمار بكل أنواعه.

وتأتي هذه الندوات بتوجيه من الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، ضمن جهود الوزارة المستمرة لإيقاظ الوعي المجتمعي وتعزيز قيمة بناء الإنسان، وتنفيذًا لاستراتيجية الوزارة الجديدة في المحور الثالث «بناء الإنسان»، وتفعيلاً للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وقالت وزارة الأوقاف إنها تسعى من خلال هذه الندوات إلى نشر القيم الدينية الصحيحة وتوضيح المفاهيم المغلوطة، وتقديم التوعية الدينية اللازمة للمجتمع، وتعزيز التعايش والسلام المجتمعي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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