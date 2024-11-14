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موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام 2025 لجميع المراحل التعليمية - أخبار كلمتك

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موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام 2025 لجميع المراحل التعليمية - أخبار كلمتك

موعد امتحانات الترم الأول وإجازة نصف العام 2025 لجميع المراحل التعليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:53 صباحاً - موعد امتحانات الترم الأول 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بكافة المراحل التعليمية، وموعد بداية إجازة نصف العام الدراسي.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

تبدأ امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي من يوم السبت الموافق 11 يناير المقبل.

موعد امتحانات الترم الأول 2025

موعد انتهاء امتحانات الترم الأول 2025

وتستمر امتحانات الترم الأول 2025 لطلب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث لمدة أسبوعين، حيث ينتهي الطلاب من أداء امتحانات الترم الأول 2025 يوم الخميس الموافق 23 يناير.

موعد إجازة نصف العام 2025

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية من يوم السبت الموافق 25 يناير، وتستمر أسبوعين، لتنتهي إجازة نصف العام الدراسي 2025 يوم الخميس الموافق 6 فبراير.

موعد إجازة نصف العام 2025

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2025

وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني حتى منتصف شهر مايو.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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