وزير التعليم يشيد بالمستوى التعليمي النموذجي بالمدرسة المصرية اليابانية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:43 صباحاً - قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، بجولة تفقدية للمدرسة المصرية اليابانية بإدارة الشروق التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية بها.

وزير التربية والتعليم يتفقد المدرسة المصرية اليابانية بالشروق لمتابعة المنظومة التعليمية بها

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ونيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.

المدارس المصرية اليابانية

وحرص الوزير، خلال الجولة، على الاطلاع على مختلف مرافق المدرسة، والتى تضم ٨ فصول دراسية لمراحل رياض الأطفال والابتدائي.

وتفقد الوزير أيضا الفصول، ومعمل الكمبيوتر، ومعمل العلوم، والمكتبة والملاعب، مشيدًا بالمستوى التعليمي النموذجي الذي يتم تطبيقه بالمدرسة، فضلًا عن التنوع المتميز فى الأنشطة والمجالات المتعددة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وكذلك التعلم الجماعى، والتعاون بين الطلاب فى تنفيذ أنشطة المدرسة.

كما أشاد الوزير بالمستوى العلمي للطلاب والخدمات التعليمية المقدمة لهم، موجهًا بزيادة المساحات الخضراء الطبيعية بالمدرسة.

وفي هذا الإطار، أكد محمد عبد اللطيف أن المدارس المصرية اليابانية تعد من النماذج التعليمية الناجحة في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في أعداد هذه المدارس على مستوى محافظات الجمهورية والتي تبلغ حاليًّا ٥٥ مدرسة.

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