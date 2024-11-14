كامل الوزير: 2684 منشأة صناعية استفادت من مبادرة التمويل بفائدة 15% - أخبار كلمتك

كامل الوزير: 2684 منشأة صناعية استفادت من مبادرة التمويل بفائدة 15% - أخبار كلمتك

تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومدة تنفيذها - أخبار كلمتك

تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة، ومدة تنفيذها - أخبار كلمتك

بنك مصر يطلق مركز "Flagship Business Center” لخدمة كبار عملاء الشركات - أخبار كلمتك

بنك مصر يطلق مركز "Flagship Business Center” لخدمة كبار عملاء الشركات - أخبار كلمتك

رسميا، لافيينا يعلن قبول اعتذار المدير الفني والمدرب العام - أخبار كلمتك

رسميا، لافيينا يعلن قبول اعتذار المدير الفني والمدرب العام - أخبار كلمتك

نفاد تذاكر حفل تامر حسني في الكويت خلال ساعة من طرحها - أخبار كلمتك

نفاد تذاكر حفل تامر حسني في الكويت خلال ساعة من طرحها - أخبار كلمتك

تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تعادل السنغال وبوركينا فاسو سلبيًا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تعادل السنغال وبوركينا فاسو سلبيًا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

أنيس يكشف عن عودة المعبقي إلى عدن مع مليار دولار منحة سعودية - أخبار كلمتك

أنيس يكشف عن عودة المعبقي إلى عدن مع مليار دولار منحة سعودية - أخبار كلمتك

الكشف عن اول تصريح لطارق صالح عقب تعرضه للحادث - أخبار كلمتك

الكشف عن اول تصريح لطارق صالح عقب تعرضه للحادث - أخبار كلمتك

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من جديد وتتنبأ بمستقبل زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من جديد وتتنبأ بمستقبل زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - عيار 21 وصل كام؟.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - عيار 21 وصل كام؟.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير التعليم يشيد بالمستوى التعليمي النموذجي بالمدرسة المصرية اليابانية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير التعليم يشيد بالمستوى التعليمي النموذجي بالمدرسة المصرية اليابانية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة - أخبار كلمتك

وزير التعليم يشيد بالمستوى التعليمي النموذجي بالمدرسة المصرية اليابانية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:43 صباحاً - قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، بجولة تفقدية للمدرسة المصرية اليابانية بإدارة الشروق التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية بها.

وزير التربية والتعليم يتفقد المدرسة المصرية اليابانية بالشروق لمتابعة المنظومة التعليمية بها  

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، ونيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.

 المدارس المصرية اليابانية

وحرص الوزير، خلال الجولة، على الاطلاع على مختلف مرافق المدرسة، والتى تضم ٨ فصول دراسية لمراحل رياض الأطفال والابتدائي.

وتفقد الوزير أيضا الفصول، ومعمل الكمبيوتر، ومعمل العلوم، والمكتبة والملاعب، مشيدًا بالمستوى التعليمي النموذجي الذي يتم تطبيقه بالمدرسة، فضلًا عن التنوع المتميز فى الأنشطة والمجالات المتعددة، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وكذلك التعلم الجماعى، والتعاون بين الطلاب فى تنفيذ أنشطة المدرسة.

65807d0d41.jpg
b3c9fb30cc.jpg
0f67cce804.jpg

كما أشاد الوزير بالمستوى العلمي للطلاب والخدمات التعليمية المقدمة لهم، موجهًا بزيادة المساحات الخضراء الطبيعية بالمدرسة.

وفي هذا الإطار، أكد محمد عبد اللطيف أن المدارس المصرية اليابانية تعد من النماذج التعليمية الناجحة في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في أعداد هذه المدارس على مستوى محافظات الجمهورية والتي تبلغ حاليًّا ٥٥ مدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الحجر الزراعي يعلن موعد بدء موسم تصدير البرتقال موسم 2024/2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق