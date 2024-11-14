قرار جمهوري بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا البحري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 472 لسنة 2024 بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا البحري التخصصي الكائن على مساحة 33ر10 فدان تقريبًا تعادل ٤٣٤٠٨م ناحية جنوب سيناء، من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ويعد ميناء من موانيها، وذلك لاستخدامه كميناء ركاب سياحي وفقًا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.