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«الممثل السامي للأمم المتحدة» يعزي الإمام الأكبر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

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«الممثل السامي للأمم المتحدة» يعزي الإمام الأكبر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

«الممثل السامي للأمم المتحدة» يعزي الإمام الأكبر في وفاة شقيقته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - بعث ميغيل أنخيل موراتينوس، وكيل الأمين العام والممثل السامي لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة، برقية تعزية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عبر فيها عن بالغ تعازيه ومواساته لفضيلته في وفاة شقيقة.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة في برقيته: «أتقدم لفضيلتكم بخالص التعازي القلبية في وفاة شقيقتكم الكريمة، إن فقدان أحد أفراد الأسرة هو خسارة تتردد أصداؤها عميقاً في القلب، أرجو أن تتقبلوا صادق مواساتي في هذا الوقت العصيب، متمنيا لكم ولأسرتكم الصبر والثبات».

واختتم «موراتينوس» برقيته بتجديد تقديره العميق لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مؤكداً أن فضيلته يجسد قيم التعاطف والأخوة، وهي المبادئ التي تشكل جزءاً من جهود الأمم المتحدة لتعزيز التضامن الإنساني.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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