قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض في المنيا لإقامة مشروعات دفن صحي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٤٦٧ لسنة ٢٠٢٤ بتخصيص قطعة أرض بمساحة ١۵، ٢٢ فدان تقريبًا تعادل ٦٣٩٣٠م من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية غرب مركز العدوة بالظهير الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، لصالح محافظة المنيا لاستخدامها في إقامة مشروعات الدفن الصحي.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
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