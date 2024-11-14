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قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض في المنيا لإقامة مشروعات دفن صحي - أخبار كلمتك

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قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض في المنيا لإقامة مشروعات دفن صحي - أخبار كلمتك

قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض في المنيا لإقامة مشروعات دفن صحي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٤٦٧ لسنة ٢٠٢٤ بتخصيص قطعة أرض بمساحة ١۵، ٢٢ فدان تقريبًا تعادل ٦٣٩٣٠م من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية غرب مركز العدوة بالظهير الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، لصالح محافظة المنيا لاستخدامها في إقامة مشروعات الدفن الصحي.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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