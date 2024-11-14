رسميا، لافيينا يعلن قبول اعتذار المدير الفني والمدرب العام - أخبار كلمتك

رسميا، لافيينا يعلن قبول اعتذار المدير الفني والمدرب العام - أخبار كلمتك

نفاد تذاكر حفل تامر حسني في الكويت خلال ساعة من طرحها - أخبار كلمتك

نفاد تذاكر حفل تامر حسني في الكويت خلال ساعة من طرحها - أخبار كلمتك

تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تعادل السنغال وبوركينا فاسو سلبيًا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تعادل السنغال وبوركينا فاسو سلبيًا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

أنيس يكشف عن عودة المعبقي إلى عدن مع مليار دولار منحة سعودية - أخبار كلمتك

أنيس يكشف عن عودة المعبقي إلى عدن مع مليار دولار منحة سعودية - أخبار كلمتك

الكشف عن اول تصريح لطارق صالح عقب تعرضه للحادث - أخبار كلمتك

الكشف عن اول تصريح لطارق صالح عقب تعرضه للحادث - أخبار كلمتك

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من جديد وتتنبأ بمستقبل زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من جديد وتتنبأ بمستقبل زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - عيار 21 وصل كام؟.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - عيار 21 وصل كام؟.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

«المال العام وحرمة التعدي عليه».. نص خطبة الجمعة غدا 15 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

«المال العام وحرمة التعدي عليه».. نص خطبة الجمعة غدا 15 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

حركة الجهاد الإسلامي تعلن استشهاد عدد من عناصرها في قصف إسرائيلي على دمشق - أخبار كلمتك

حركة الجهاد الإسلامي تعلن استشهاد عدد من عناصرها في قصف إسرائيلي على دمشق - أخبار كلمتك

8 شهداء و27 مصابا إثر غارة إسرائيلية على بعلبك - أخبار كلمتك

8 شهداء و27 مصابا إثر غارة إسرائيلية على بعلبك - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

الحجر الزراعي يعلن موعد بدء موسم تصدير البرتقال موسم 2024/2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحجر الزراعي يعلن موعد بدء موسم تصدير البرتقال موسم 2024/2025 - أخبار كلمتك

الحجر الزراعي يعلن موعد بدء موسم تصدير البرتقال موسم 2024/2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - أعلن الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي موعد بدء موسم تصدير البرتقال المصري في الأول من ديسمبر 2024.

وأشار إلى أنه سيتم دخول الخام للمحطات المعتمدة من الحجر الزراعي في 25 نوفمبر 2024 للتجهيز والإعداد مع السماح بتصدير أول شحنة اعتبارا من 1 ديسمبر 2024.

هذا وقد حدث التوافق على المواعيد بين ممثلي لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية و الحجر الزراعي المصري عقب استطلاع مؤشرات الإنتاجية والتلوين وباقي المؤشرات الأخرى للبرتقال.

ويأتي كل ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نحو متابعة موقف الصادرات المصرية.

اقرأ أيضاً
الزراعة: توريد بيض المائدة لسلاسل السوبر ماركت بـ 150 جنيها للطبق

الزراعة تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

«الزراعة»: المركزية لمكافحة الآفات تستعرض نشاطها الميداني وجهودها لخدمة المزارعين خلال أكتوبر 2024

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اليوم، الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي، ومؤتمر صحفي مرتقب لـ مدبولي وكامل الوزير - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق