الحجر الزراعي يعلن موعد بدء موسم تصدير البرتقال موسم 2024/2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - أعلن الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي موعد بدء موسم تصدير البرتقال المصري في الأول من ديسمبر 2024.

وأشار إلى أنه سيتم دخول الخام للمحطات المعتمدة من الحجر الزراعي في 25 نوفمبر 2024 للتجهيز والإعداد مع السماح بتصدير أول شحنة اعتبارا من 1 ديسمبر 2024.

هذا وقد حدث التوافق على المواعيد بين ممثلي لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية و الحجر الزراعي المصري عقب استطلاع مؤشرات الإنتاجية والتلوين وباقي المؤشرات الأخرى للبرتقال.

ويأتي كل ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نحو متابعة موقف الصادرات المصرية.