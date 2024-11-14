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وزير الري يبحث مع عدد من أعضاء مجلس النواب مطالب جماهيرية خاصة بدوائرهم - أخبار كلمتك

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وزير الري يبحث مع عدد من أعضاء مجلس النواب مطالب جماهيرية خاصة بدوائرهم - أخبار كلمتك

وزير الري يبحث مع عدد من أعضاء مجلس النواب مطالب جماهيرية خاصة بدوائرهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم.

وتناول اللقاء تدارس طلبات إحلال وتجديد ثلاثة كباري على ترعة النوبارية وكوبري على مصرف شريشرة بمحافظة البحيرة، ومقترحات الاستثمار وتراخيص مقابل الانتفاع للأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ.

ووجه الدكتور سويلم، أجهزة وزارة الري المختصة بسرعة بحث الطلبات المقدمة من النواب فيما يخص إحلال الكباري وسرعة معاينة هذه الكباري واتخاذ القرار المناسب من الناحية الفنية تجاهها.

كما وجه وزير الري بدراسة الطلبات الخاصة بالانتفاع بقطع الأراضي أملاك الوزارة لتنفيذ مشروعات عليها طبقا لخطة الوزارة في التعامل مع الأملاك، مع التأكيد على عدم تأثير هذه المشروعات على المنظومة المائية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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