وزير الري يبحث مع عدد من أعضاء مجلس النواب مطالب جماهيرية خاصة بدوائرهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم.

وتناول اللقاء تدارس طلبات إحلال وتجديد ثلاثة كباري على ترعة النوبارية وكوبري على مصرف شريشرة بمحافظة البحيرة، ومقترحات الاستثمار وتراخيص مقابل الانتفاع للأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ.

ووجه الدكتور سويلم، أجهزة وزارة الري المختصة بسرعة بحث الطلبات المقدمة من النواب فيما يخص إحلال الكباري وسرعة معاينة هذه الكباري واتخاذ القرار المناسب من الناحية الفنية تجاهها.

كما وجه وزير الري بدراسة الطلبات الخاصة بالانتفاع بقطع الأراضي أملاك الوزارة لتنفيذ مشروعات عليها طبقا لخطة الوزارة في التعامل مع الأملاك، مع التأكيد على عدم تأثير هذه المشروعات على المنظومة المائية.