رسميا، لافيينا يعلن قبول اعتذار المدير الفني والمدرب العام - أخبار كلمتك

رسميا، لافيينا يعلن قبول اعتذار المدير الفني والمدرب العام - أخبار كلمتك

نفاد تذاكر حفل تامر حسني في الكويت خلال ساعة من طرحها - أخبار كلمتك

نفاد تذاكر حفل تامر حسني في الكويت خلال ساعة من طرحها - أخبار كلمتك

تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تعادل السنغال وبوركينا فاسو سلبيًا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

تصفيات كأس الأمم الأفريقية، تعادل السنغال وبوركينا فاسو سلبيًا بالشوط الأول - أخبار كلمتك

أنيس يكشف عن عودة المعبقي إلى عدن مع مليار دولار منحة سعودية - أخبار كلمتك

أنيس يكشف عن عودة المعبقي إلى عدن مع مليار دولار منحة سعودية - أخبار كلمتك

الكشف عن اول تصريح لطارق صالح عقب تعرضه للحادث - أخبار كلمتك

الكشف عن اول تصريح لطارق صالح عقب تعرضه للحادث - أخبار كلمتك

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من جديد وتتنبأ بمستقبل زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من جديد وتتنبأ بمستقبل زعيم الحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - عيار 21 وصل كام؟.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:31 - عيار 21 وصل كام؟.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

«المال العام وحرمة التعدي عليه».. نص خطبة الجمعة غدا 15 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

«المال العام وحرمة التعدي عليه».. نص خطبة الجمعة غدا 15 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

حركة الجهاد الإسلامي تعلن استشهاد عدد من عناصرها في قصف إسرائيلي على دمشق - أخبار كلمتك

حركة الجهاد الإسلامي تعلن استشهاد عدد من عناصرها في قصف إسرائيلي على دمشق - أخبار كلمتك

8 شهداء و27 مصابا إثر غارة إسرائيلية على بعلبك - أخبار كلمتك

8 شهداء و27 مصابا إثر غارة إسرائيلية على بعلبك - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض في سوهاج لإقامة توسعات محطة معالجة ومزرعة صرف صحي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض في سوهاج لإقامة توسعات محطة معالجة ومزرعة صرف صحي - أخبار كلمتك

قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض في سوهاج لإقامة توسعات محطة معالجة ومزرعة صرف صحي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 473 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٥٠، ٢٤ فدان تقريبا تعادل ۲۱۱۰۳٦م ناحية مركز سوهاج بمحافظة سوهاج، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستخدامها في إقامة توسعات محطة معالجة ومزرعة الصرف الصحي.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضاً
اليوم.. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد احتفال القبائل العربية بذكرى انتصارات أكتوبر

الرئيس الإندونيسي يستقبل وزير الأوقاف ممثلا لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي.. صور

نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حفل تخرج الكليات العسكرية 2024

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

وزير الري يبحث مع عدد من أعضاء مجلس النواب مطالب جماهيرية خاصة بدوائرهم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق