قرار جمهوري بتخصيص قطعة أرض في سوهاج لإقامة توسعات محطة معالجة ومزرعة صرف صحي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:03 صباحاً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 473 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٥٠، ٢٤ فدان تقريبا تعادل ۲۱۱۰۳٦م ناحية مركز سوهاج بمحافظة سوهاج، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستخدامها في إقامة توسعات محطة معالجة ومزرعة الصرف الصحي.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
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