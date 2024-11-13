مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:24 مساءً - سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، رحلة لعودة المصريين العالقين بمطار بيروت الدولي، وذلك تزامنا مع الحرب الإسرائيلية المستمرة علي جنوب لبنان.

الجسر الجوي لعودة المصريين العالقين في لبنان

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت شركة استثنائية لعودة المصريين العالقين بمطار بيروت الدولي، لعودة 294 مواطنا مصريا من المصريين العالقين هناك.

الرحلات الاستثنائية لعودة المصريين العالقين بلبنان

وأضافت المصادر أن الرحلة شهدت أيضا عودة وزير الخارجية والهجرة وڜئون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، مشيرة إلي أنه اجمالي المصريين العالقين الذين نقلتهم الشركة منذ بدء حسؤها الجوي وصل إلي 1177 مواطن وذلك علي متن عدد من الرحلات الاستثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران.

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