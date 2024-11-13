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مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

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مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

مصر للطيران: تسيير رحلات استثنائية لعودة 1177 مواطنا عالقا بمطار بيروت الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 08:24 مساءً - سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، رحلة لعودة المصريين العالقين بمطار بيروت الدولي، وذلك تزامنا مع الحرب الإسرائيلية المستمرة علي جنوب لبنان.

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الجسر الجوي لعودة المصريين العالقين في لبنان

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن الشركة الوطنية مصر للطيران سيرت شركة استثنائية لعودة المصريين العالقين بمطار بيروت الدولي، لعودة 294 مواطنا مصريا من المصريين العالقين هناك.

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الرحلات الاستثنائية لعودة المصريين العالقين بلبنان

وأضافت المصادر أن الرحلة شهدت أيضا عودة وزير الخارجية والهجرة وڜئون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، مشيرة إلي أنه اجمالي المصريين العالقين الذين نقلتهم الشركة منذ بدء حسؤها الجوي وصل إلي 1177 مواطن وذلك علي متن عدد من الرحلات الاستثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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