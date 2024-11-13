رويترز: فريق ترامب الانتقالي يحضر قائمة بأسماء ضباط كبار من البنتاجون استعدادا لإقالتهم - أخبار كلمتك

رويترز: فريق ترامب الانتقالي يحضر قائمة بأسماء ضباط كبار من البنتاجون استعدادا لإقالتهم - أخبار كلمتك

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

طرح 8521 قطعة أرض سكنية في 20 مدينة جديدة.. طريقة التقديم وشراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طرح 8521 قطعة أرض سكنية في 20 مدينة جديدة.. طريقة التقديم وشراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

طرح 8521 قطعة أرض سكنية في 20 مدينة جديدة.. طريقة التقديم وشراء كراسات الشروط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:13 مساءً - أراضي الإسكان.. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء استقبال طلبات المواطنين للحجز بأكبر طرح لـ الأراضي السكنية للأفراد بالمدن الجديدة والذي يشمل 8521 قطعة أرض سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزًا بـ 20 مدينة جديدة.

وفي هذا السياق ترصد كلمتك، لقرائها في التقرير التالي، تفاصيل طرح أراضي الإسكان الجديدة بمحاور الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزًا، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــا.

حجز أراضي الإسكان المتوسط

أماكن طرح أراضي الإسكان

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن طرح الأراضي السكنية الجديدة تشمل 20 مدينة جديدة وتأتي كالآتي: «غرب قنا الجديدة - أسيوط الجديدة - السادات - بدر - بني سويف الجديدة - حدائق أكتوبر - طيبة الجديدة - المنيا الجديدة - برج العرب الجديدة - أخميم الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - ناصر الجديدة - أسوان الجديدة - ملوي الجديدة - العاشر من رمضان - 6 أكتوبر - الشروق - العبور»

حجز أراضي الإسكان المتوسط

تفاصيل طرح أراضي الإسكان 2024

من جهته أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة لـ قطع أراضي الإسكان المتوسط تم إتاحة 3678 قطعة أرض بواقع 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا، و 31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و 1270 قطعة أرض بمدينة السادات، و 60 قطعة أرض بمدينة بدر، و 150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، و122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر، و 204 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، و 495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، و 1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.

حجز أراضي الإسكان المتوسط

وأضاف «الشوربجي» أنه بالنسبة لمحور أراضي الإسكان المتميز تم إتاحة 4747 قطعة أرض بواقع 159 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و129 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و149 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، و66 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة، و 417 قطعة أرض بمدينة ناصر الجديدة، و 298 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة، و321 قطعة أرض بمدينة ملوي الجديدة، و 1270 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، و1938 قطعة أرض بمدينة السادات.

ونوه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه تم أيضا إتاحة 96 قطعة أرض بـ محور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بواقع 87 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و7 قطع بمدينة الشروق، وقطعتي أرض بمدينة العبور.

طريقة حجز أراضي الإسكان 2024

طريقة حجز أراضي الإسكان وشراء كراسات الشروط

وأشارت الوزارة إلى أن كافة تفاصيل حجز أراضي الإسكان متوفرة عبر موقع مسكن محور الأراضي مثل: «شروط الطرح - أسلوب الحجز - المساحات - الأسعار - أسلوب السداد - كراسات الشروط»، وذلك من خلال الضغط هنـــــــــــا، موضحة أن الحجز يستمر حتى 6 يناير 2025، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين في موعد لاحق.

اقرأ أيضاً
رابط حجز أراضي الإسكان الاجتماعي 2024.. والشروط المطلوبة

أماكن بيع كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. وأسعار الوحدات

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق