الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:54 مساءً - أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، العميد محمد صبري، للتعزية في وفاة والدة السيد وليد محمد متولي.
كما أوفد الرئيس السيسي، العميد تامر سعد، للتعزية في وفاة الشريفة نبوية رشاد رمزي.. وإبلاغ أسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.
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