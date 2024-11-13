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الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:54 مساءً - أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، العميد محمد صبري، للتعزية في وفاة والدة السيد وليد محمد متولي.

كما أوفد الرئيس السيسي، العميد تامر سعد، للتعزية في وفاة الشريفة نبوية رشاد رمزي.. وإبلاغ أسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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