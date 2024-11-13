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المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًا حول خدمات الطلاب ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

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المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًا حول خدمات الطلاب ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

المكتبة المركزية بجامعة حلوان تنظم لقاءً توعويًا حول خدمات الطلاب ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:16 مساءً - نظمت المكتبة المركزية بـجامعة حلوان لقاءً توعويًا حول سبل الإتاحة المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، وذلك بقاعة مكتبة المكفوفين، ضمن فعاليات مبادرة "تمكين" للتوعية بحقوق وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

التوعية بحقوق وخدمات الأشخاص ذوي الاعاقة

أقيم اللقاء تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة،  أهمية دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير مهارات البحث العلمي لذوي الإعاقة، مشددًا على حرص الجامعة على توفير المناخ التعليمي المناسب لتمكينهم من الاندماج الكامل في المجتمع.

وأوضحت الدكتورة دينا الحمادي، مدير مركز التميز للطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة،  أن مبادرة "تمكين" تتم بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية (HOPE GIVER)، في إطار تطبيق مبادرة وزارة التعليم العالي لدعم شئون الطلاب ذوي الهمم، حيث تستهدف توعية كافة فئات المجتمع الجامعي من طلاب وأعضاء هيئة التدريس والاداريين بالخدمات والواجبات والحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة.

تضمن اللقاء ندوة علمية عن التوحد وخصائصه وكيفية التعامل مع الأفراد مصابي التوحد، بالإضافة إلى تعريف شامل بخدمات مكتبة المكفوفين، والتي تشمل، تحويل المناهج الدراسية من الصيغة الورقية إلى الإلكترونية، طباعة المواد التعليمية بطريقة برايل، توفير التكنولوجيا المساعدة من برامج وأجهزة متخصصة.

تم تنظيم هذا اللقاء من خلال الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة برئاسة محمد السيد جاد مدير عام الإدارة، والإدارة العامة للمكتبات برئاسة أشرف إمام مدير عام الإدارة، والدكتورة ريهام عصام خطاب مسئولة المبادرة بالجامعة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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