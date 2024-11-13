مفتي الجمهورية ينعى شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:10 مساءً - نعى الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ببالغ الحزن والأسى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وقال مفتي الجمهورية في بيان له: «نسأل الله -العليَّ القديرَ- أن يتغمَّدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

وتابع الدكتور نظير عيَّاد: «إننا إذ نعزِّي أنفسنا وفضيلة الإمام الأكبر وفضيلة الشيخ محمد الطيب وجميع آل الطيب في هذا المصاب الجلل، ندعو الله العلَّي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».