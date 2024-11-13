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مفتي الجمهورية ينعى شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

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مفتي الجمهورية ينعى شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

مفتي الجمهورية ينعى شقيقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:10 مساءً - نعى الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ببالغ الحزن والأسى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وقال مفتي الجمهورية في بيان له: «نسأل الله -العليَّ القديرَ- أن يتغمَّدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

وتابع الدكتور نظير عيَّاد: «إننا إذ نعزِّي أنفسنا وفضيلة الإمام الأكبر وفضيلة الشيخ محمد الطيب وجميع آل الطيب في هذا المصاب الجلل، ندعو الله العلَّي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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