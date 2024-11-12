مدير تعليم القاهرة تشدد على اتباع القرارات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - تفقدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم، انتظام سير العملية التعليمية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ (بادارتى المطرية ـ المعادى ).

مدير تعليم القاهرة تتابع انتظام سير العملية التعليمية

واستهلت الزيارة بمتابعة مدرستى العقاد الابتدائية، وعلى نجم الابتدائية، التابعتين لإدارة المطرية التعليمية.

وأشارت إلى ضرورة اتباع كافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات شهر نوفمبر الجارى.

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وشددت على تطبيق لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى لتحقيق أهداف العملية التعليمية.

وحرصت " مدير المديرية " على المرور على الفصول الدراسية والاستماع إلى شرح المعلمين داخل الفصول وانضباط العملية التعليمية، موجهة بضرورة المتابعة المستمرة للحضور والانضباط.

كما تابعت مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة ومدى الإلتزام بكراسات الحصة، والواجبات المدرسية، وكذا التقييمات الأسبوعية.

واختتمت" وكيل الوزارة " الزيارة بمتابعة مدرسة الخبيرى الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة المعادى التعليمية.

واطمأنت خلالها على المستوى الدراسي للطلاب، انتظام الحضور لضبط أداء العملية التعليمية بالمدرسة.

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