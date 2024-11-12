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مدير تعليم القاهرة تشدد على اتباع القرارات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات نوفمبر - أخبار كلمتك

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مدير تعليم القاهرة تشدد على اتباع القرارات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات نوفمبر - أخبار كلمتك

مدير تعليم القاهرة تشدد على اتباع القرارات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 07:30 مساءً - تفقدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم، انتظام سير العملية التعليمية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ (بادارتى المطرية ـ المعادى ).

مدير تعليم القاهرة تتابع انتظام سير العملية التعليمية

واستهلت الزيارة بمتابعة مدرستى العقاد الابتدائية، وعلى نجم الابتدائية، التابعتين لإدارة المطرية التعليمية.

وأشارت إلى ضرورة اتباع كافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات شهر نوفمبر الجارى.

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مدير تعليم القاهرة تشدد على تطبيق لائحة التحفيز التربوى لتوفير بيئة تعليمية للطلاب

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تعليم القاهرة تشدد على المدارس بضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية

وشددت على تطبيق لائحة التحفيز التربوى والانضباط المدرسى لتحقيق أهداف العملية التعليمية.

وحرصت " مدير المديرية " على المرور على الفصول الدراسية والاستماع إلى شرح المعلمين داخل الفصول وانضباط العملية التعليمية، موجهة بضرورة المتابعة المستمرة للحضور والانضباط.

كما تابعت مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة ومدى الإلتزام بكراسات الحصة، والواجبات المدرسية، وكذا التقييمات الأسبوعية.

 

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واختتمت" وكيل الوزارة " الزيارة بمتابعة مدرسة الخبيرى الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة المعادى التعليمية.

واطمأنت خلالها على المستوى الدراسي للطلاب، انتظام الحضور لضبط أداء العملية التعليمية بالمدرسة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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