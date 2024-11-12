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الرئيس السيسي ونظيره الكونغولي يناقشان أوضاع السلم والأمن في القارة الأفريقية - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي ونظيره الكونغولي يناقشان أوضاع السلم والأمن في القارة الأفريقية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي ونظيره الكونغولي يناقشان أوضاع السلم والأمن في القارة الأفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:00 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي.

وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون، بما يتفق مع تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، حيث أكد الرئيسان التزامهما بدفع العلاقات في مختلف المجالات، وقد ثمن الرئيس الكونغولي من جانبه الدعم المصري لبلاده، والذي ينعكس إيجاباً على جهود التنمية في الكونغو الديمقراطية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين ناقشا كذلك أوضاع السلم والأمن في القارة الأفريقية، وأكدا أهمية تضافر الجهود لحماية القارة من تداعيات التقلبات التي تشهدها الساحة الدولية، والاستفادة من المنابر الدولية لطرح الرؤى الأفريقية بشأن الموضوعات ذات الصلة بالمصالح المباشرة للقارة، بما يتيح المجال لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو تحقيق الأمن والاستقرار، وقد حرص الرئيس الكونغولي على الإشادة بالجهود التي تقوم بها مصر في هذا الإطار، واتفق الرئيسان على استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والقارة الأفريقية عموماً.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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