الكهرباء توقع عقود تركيب محولات القطار السريع والخط الرابع للمترو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:55 مساءً - وقعت المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم عقدًا مع شركة سيمنس للصناعات – مصر، لتوريد وتركيب واختبار أجهزة اتصالات تعمل عبر الألياف الضوئية لخدمة محطات الجر الكهربائي الخاصة بالقطار السريع في المرحلة الأولى من الخط الأخضر (العين السخنة – العلمين – مرسى مطروح)، إلى جانب محطات التغذية المقابلة ومحطة محولات مترو الخط الرابع بقدرة 220 ك.ف.



محطات الجر الكهربائي للقطار السريع ومترو الأنفاق



يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لدعم وتطوير الشبكة القومية الموحدة واستقرار التيار الكهربائي.

ويشمل العقد ربط هذه المحطات بشبكة اتصالات التحكم القومي التابعة لمنطقة كهرباء القاهرة ومنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وتحقيق التكامل في خدمات الاتصالات بين المحطات المختلفة بما يضمن مستوى عاليا من كفاءة واستقرار الخدمة الكهربائية.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر قد أعلنتا عن تقديم عدد من الخدمات من خلال السيارات المتنقلة في عدد ٧ شركات توزيع على مختلف المحافظات، وذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.

خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن عدد الخدمات المقدمة في الفترة من ١٧ سبتمبر الماضي وحتى ١٠ نوفمبر الجاري وصل إلي ٣٨٧٣٥ خدمة منوعة بين خدمات الشحن وتسديد الفواتير وتلقى الشكاوى وغيرها من الخدمات.

وأوضحت الوزارة أن عدد الخدمات التي تم إنجازها لكبار السن ممن تعدوا الـ٦٠ عاما وصلت إلي ٢٦٥٠٨ خدمة، فيما تم تركيب ١٧٧٥٦٦ عداد كودي خلال فترة المبادرة حتى تاريخه.

توعية ذوي الإعاقة من خلال تطبيقات قطاع الكهرباء

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء التوعية اللازمة لذوي الإعاقة عن تطبيق واصل وتم وضع Qr للتطبيق داخل مراكز الخدمة والسيارات المتنقلة وقد تلقى عدة بلاغات أعطال من خلاله وتم إصلاحها.

ولفتت الوزارة إلى أنه يجري استكمال تنفيذ خطة التوعية بترشيد الطاقة من خلال توزيع البروشرات مع السيارات المتنقلة وعقد الندوات التوعوية بترشيد الطاقة.

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