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أستاذة بجامعة عين شمس تفوز بجائزة منظمة السكتة الدماغية العالمية - أخبار كلمتك

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أستاذة بجامعة عين شمس تفوز بجائزة منظمة السكتة الدماغية العالمية - أخبار كلمتك

أستاذة بجامعة عين شمس تفوز بجائزة منظمة السكتة الدماغية العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:55 مساءً - حصلت الدكتورة نيفين النحاس، أستاذ طب المخ والأعصاب ورئيسة مختبر تعديل نشاط المخ، ورئيس قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي، ومدير وحدة السكتة الدماغية السابقة، على جائزة منظمة السكتة الدماغية العالمية للتعافي من السكتة الدماغية "World Stroke Organization Barbro Johanson Award in Stroke Recovery". تُمنح هذه الجائزة سنويًا ضمن فعاليات مؤتمر المنظمة للأفراد الذين حققوا إسهامات متميزة في مجال التعافي من السكتة الدماغية، ولأول مرة يتم منحها هذا العام لطبيب من العالم الثالث.

أستاذة بجامعة عين شمس تفوز بجائزة منظمة السكتة الدماغية العالمية

وقد أُشيد في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بتقدير اللجنة المانحة للجائزة للجهود المبذولة من قِبَل  الدكتورة النحاس في ظل محدودية الإمكانات المتاحة في الدول النامية. كما ألقت محاضرة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تقديرًا لجهودها في هذا المجال.

من الجدير بالذكر أن الدكتورة نيفين النحاس تُعد من أبرز المتخصصين في التأهيل العصبي واضطرابات المشي والتحفيز غير الجراحي للدماغ، وتتميز بمساهماتها العلمية من خلال العديد من المنشورات حول السكتة الدماغية وتعديل نشاط المخ، فضلًا عن عضويتها في مجموعة الخبراء المخصصة لليونسكو لأخلاقيات تكنولوجيا الأعصاب، وكونها عضوًا في هيئة تحرير المجلة الأوروبية لعلم الأعصاب، بالإضافة إلى قيادتها للمنتدى النمساوي المصري للتأهيل العصبي (AEDES) وتنسيق قاعدة البيانات العالمية للسكتة الدماغية في مصر، مما يعزز مكانتها كباحثة رائدة في مشاريع بحثية دولية تهدف لتطوير علاجات مبتكرة لتحسين جودة حياة مرضى السكتة الدماغية.

تكريم ذكرى المرحوم الدكتور هاني عارف

كما تم تكريم ذكرى المرحوم الدكتور هاني عارف، رئيس قسم طب المخ والأعصاب السابق بكلية الطب جامعة عين شمس، وسكرتير عام الجمعية المصرية لأمراض المخ والأعصاب، ونائب رئيس منظمة السكتة الدماغية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سابقًا، وذلك تقديرًا لإسهاماته الرائدة على المستويين المحلي والدولي في مجال السكتة الدماغية.

وقد تقدم  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومكتب الجوائز بالجامعة، بالتهنئة للدكتورة نيفين النحاس على هذا التكريم العالمي، مؤكدين على دعم الجامعة المستمر للإنجازات البحثية المتميزة، وتشجيع الباحثين على تقديم أبحاث تسهم في تطوير العلوم والمعرفة محليًا ودوليًا.

وتسعى جامعة عين شمس إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار، وتأتي هذه الجوائز تكريسًا لالتزام الجامعة بدعم الباحثين المتميزين وتحفيزهم على تقديم إسهامات قيمة في مجالات العلوم والمعرفة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتقدم العلمي ويعزز رسالة الجامعة في خدمة المجتمع، ودعم التنمية، وتعزيز التنافس العلمي والبحثي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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