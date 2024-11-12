بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:07 مساءً - استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية لأداء امتحانات الفصل الأول للعام الدراسي الحالي، استعدادًا لعقدها.

رابط تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 إلكترونيًا، من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

خطوات تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم من هــنــــــــــا.

- اختيار الخدمات الإلكترونية.

- اختيار منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- أدخل البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- كتابة الرقم السرى المرتبط بالبريد الإلكتروني.

- مراجعة بيانات الطالب الظاهرة في الاستمارة.

- كتابة البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.

أوراق تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6.

- يراعى طباعة اسم الطالب على الصور.

- أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، مع نسختين من الإيصال.

- أصل رسم الامتحان تسدد في البريد، مع نسختين من الإيصال.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

- استمارة التقدم الإلكترونية.

- تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك للمدرسة.

الفئات المسموح لها بأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- الناجحون المنتقلون من الصف الثاني الإعدادي إلى الصف الثالث الإعدادي.

- الناجحون في الصف الثاني الإعدادي العام على نظام المنازل.

- من سبق لهم دخول امتحان الشهادة الإعدادية العامة قبل عام 1985 ورسبوا.

- الراسبون في الصف الثالث بالإعدادية الأزهرية ويرغبون في التقدم على نظام المنازل.

- الراسبون بالشهادة الإعدادية من خارج المحافظة 2023، وما قبلها لهم حق التقدم على نظام المنازل.

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وتقدر رسوم استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بــ 158 جنيها مقسمة على كالتالي: 10 جنيهات مقابل رسم امتحانات، فضلًا عن مبلغ 148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات»، ويتم دفعها من خلال مكتب البريد أو عبر ماكينات فوري، لحساب صندوق دعم وتشييد وإدارة وتمويل المشروعات التعليمية، عن طريق الرقم القومي الخاص بالطالب.