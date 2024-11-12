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«مصر للطيران» صناعة الطيران شهدت انتعاشًا ملحوظًا في عام 2024 - أخبار كلمتك

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«مصر للطيران» صناعة الطيران شهدت انتعاشًا ملحوظًا في عام 2024 - أخبار كلمتك

«مصر للطيران» صناعة الطيران شهدت انتعاشًا ملحوظًا في عام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:07 مساءً - أعلنت الجمعية الإفريقية لشركات الطيران «AFRAA»، أن شركة مصر للطيران جاءت ضمن قائمة أفضل 10 شركات طيران إفريقية في أعداد المسافرين.

وأشارت الجمعية، في تقرير نقلته منصة بيزنس أفريكا، اليوم الثلاثاء، إلى أن صناعة الطيران شهدت انتعاشًا ملحوظًا في عام 2024، متجاوزة التوقعات ومتغلبة على التأثير المستمر للجائحة، كما انضمت شركات الطيران الإفريقية إلى المسار الصاعد، وسجلت نتائج مبهرة وساهمت في عودة الصناعة القوية.

وتستعد مصر للطيران، عضو تحالف ستار العالمي، لاستضافة الجمعية العمومية الـ56 لاتحاد شركات الطيران الإفريقية (AFRAA) خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبرالجاري.

وكان وزير الطيران المدني المصري الدكتور سامح الحفني قد صرح بأن السعة الاستيعابية القصوى لمطار القاهرة تبلغ 28 مليونا و250 ألف راكب سنويًا، وقد قاربت الأعداد التي استقبلها المطار لهذا الرقم في عام 2023، وهو كان الدافع وراء دراسة إنشاء مبنى جديد للركاب بطاقة استيعابية تتراوح ما بين 25 إلى 30 مليون راكب سنويًا لاستيعاب مزيد من الحركة الجوية المتوقعة، لتتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأوضحت الجمعية، في تقريرها، أنه من بين شركات الطيران الأخرى التي ضمتها قائمة الجمعية الإفريقية لشركات الطيران، الخطوط الجوية المغربية والجزائرية والكينية وطيران موريشيوس وشركة والسلام الجوي النيجرية.

ونوهت إلى أن صناعة السفر الجوي في إفريقيا تمثل حوالي 2% فقط من السوق العالمية، وهو ما يتناقض مع إمكاناتها الاقتصادية والديموغرافية الهائلة، لافتة إلى أنه وفقًا للبيانات التي قدمتها الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي للنقل الجوي في التقرير السنوي لعام 2023، فقد بلغ عدد الركاب خلال الفترة 48.2 مليون مسافر، وهو ما يمثل 72% من إجمالي عدد الركاب الذين نقلتهم شركات الطيران الإفريقية.

كما نوهت إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2024 بالقطاع، حيث ارتفعت إيرادات الركاب بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ما يشير إلى نمو ملحوظ، كما لعبت إضافة ممرات جوية جديدة وزيادة تكرار الرحلات دورًا كبيرًا في نمو شركات الطيران الإفريقية، مبينة أن الفترة السابق ذكرها قد شهدت أيضًا نموًا في كيلومترات المقاعد المتاحة وكيلومترات الركاب المدفوعة بمستويات تجاوزت أرقام 2023، حيث ارتفعت بنسبة 18% و19% على التوالي.

وعلى صعيد الأداء الإقليمي، تصدرت منطقة شمال إفريقيا حركة المسافرين، حيث مثلت 40.4% من إجمالي حركة المسافرين القارية خلال الربع الأول من 2024، في حين ساهمت منطقة جنوب إفريقيا بنسبة 21.4% في حركة المسافرين القارية خلال الربع الأول من 2024.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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