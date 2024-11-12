هل تنتظر نقابة الأطباء انتهاء تحقيقات النيابة مع طبيبة النساء وسام شعيب؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:27 مساءً - كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن نقابة الأطباء سوف تحقق في الشق المهني فيما يتعلق بالالتزام بآداب المهنة مع طبيبة النساء وسام شعيب، لافتًا إلى أن النقابة لن تنتظر انتهاء تحقيقات النيابة، وستجري لجنة آداب المهنة التحقيق معها فيما يتعلق بآداب مهنة الطب.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن لجنة آداب المهنة، سوف تستدعي طبيبة النساء وسام شعيب، لبدء التحقيق معها بعد تصوير فيديو قامت فيه بالتشهير بالمريضات، والحديث عن خصوصياتهم في السوشيال ميديا.



شكاوى إلى النقابة العامة للأطباء

كانت النقابة العامة للأطباء، قد أعلنت تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.

وتؤكد النقابة على أنها تواجه أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها بكل حسم، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.

وشددت النقابة على أن لائحة آداب المهنة تؤكد ضرورة أن يكون الطبيب قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أمينًا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهًا عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه، وأن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقًا لما ورد في قسم الأطباء وفي لائحة آداب المهنة.

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